終於有了！Jarvis Cocker 全新個人專輯第三首單曲上線

英倫 art rock 樂隊 Pulp 早在 2013 年就第二度解散了,主腦人物 Jarvis Cocker 也就以個人名義發展了。早已推出了《 Jarvis 》和《 Further Complications 》兩張個人專輯,又在 2017 年與 加拿大鋼琴手 Chilly Gonzales 合製的專輯《 Room 29 》。大家也知道 Jarvis Cocker 在這之後又組成了新樂隊合作,也將個人發展變成企劃,名也改成了「 JARV IS 」,新專輯《 Beyond the Pale 》原定在 5 月推出,但因為 COVID-19 疫情延期到現在 7 月 17 日發行。

由 Rough Trade Records 發行的專輯《 Beyond the Pale 》,JARV IS 早在去年 5 月和今年 3 月分別先行分享兩首單曲,日前再有第三首新曲發布 ——《 Save The Whale 》。

因為都是在隔離時弄的 mv ,所以當中用了 JARV IS 過去兩年他上載到 social media 的現場演出相片作背景,再加上動態效果,變成一條很獨特的 collage 片段。

早前上線的兩首歌曲則是《 House Music All Night Long 》和《 Must I Evolve? 》

對新歌《 Save The Whale 》,JARV IS 這樣說:「 看完 Nick Broomfield 的《 瑪麗安與倫納德:愛的話語 》( Marianne & Leonard: Words of Love )紀錄片離開電影院時就想到了這個專輯名稱。『 Smooth World, Wrinkly World 』部分是來自童年時對疾病的記憶:我會聽到大量人群的竊竊私語,同時看到了一線條的圖像(我之後才知道就像 Patrick Caulfield 的畫作一樣 ),圖像中的物件平滑又是球體的,然後會快速地變得又細又皺。 它曾經使我感到非常恐懼。 奇怪的是,Jason(我們的電子樂手)說他也有類似的童年經歷,不同的是他看到的是一個茶壺,上面被自己迷幻的輪廓所包圍。 Emma(我們的小提琴家/和唱手)發現自己將『 Smooth World, Wrinkly World 』變成安眠曲唱給女兒聽,承傳下去。」