近日在台灣一個高中吉他社,翻唱 ONE OK ROCK 《Wherever you are》的演出片段被瘋傳,樂隊失準的表演,引來網民熱烈「討論」。扭耳仔曾經於2018年專訪過 ONE OK ROCK ,當中他們提及過以往經常被台下觀眾取笑及舉中指,以及隊員完全不懂台風,OOR如何不認輸面對?對新樂團OOR有這些建議。

以前到音樂節演出,台下觀眾完全不high:「這是什麼band?」 ONE OK ROCK主音Taka

Taka在扭耳仔專訪提及,OOR初出道及到美國巡演時,常遇到觀眾不禮貌對待!

第一次演出時我完全不會動,嚴重到Taka經常打我的頭:「給我動一下!」 ONE OK ROCK bass手Ryota

OOR bass手 Ryota 在一開始演出時完全不懂台風。

當時的專訪,正值是 ONE OK ROCK 來港演出,大家都好關心他們會否再問 full band版的《Wherever you are》,以及會否再以日文創作歌曲?扭耳仔收集了很多香港本地樂隊對於OOR的提問,而樂隊亦非常開心見到本地indie的片段,一齊來重溫專訪: