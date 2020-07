David Gilmour 釋出五年來首支個人全新單曲

Pink Floyd 散 band 又重組再散再重組到最後再散 band,都已有六年,那時樂隊最後一張專輯《 The Endless River 》面世,樂隊也就成為真正歷史。加上元祖成員 Syd Barrett、Richard Wright 相繼去世,現在也只會看到 Roger Waters 或 David Gilmour 不時有動靜。Waters 最近在家中隔離自彈自唱上載片到 YouTube,他的「冤家」David Gilmour 則在近日迎來他五年來首支新單曲《 Yes, I Have Ghosts 》。