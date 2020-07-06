內地男團R1SE涉抄襲草東《大風吹》 兩曲混剪竟能「完美」和唱

以往曾被稱為「中國腔」的樂隊草東沒有派對，無論在兩岸三地都得到超越地域文化的認同，內地男團R1SE最近推出的作品《媽媽叫你別哭了》，在曲風、唱腔、題材多方面…卻有種深深地向草東政敬的味道。武漢樂隊 Chinese Football 的成員徐波，更將兩首歌混剪，同步率極高，而且對唱意外地好聽！

似唔似聽咗先講：

由騰訊一手打造的男團「R1SE」，上年透過真人Show《創造營2019》正式出道，隊長周震南，14歲時通過徵選成為JYP娛樂旗下練習生，曾赴韓訓練三年。無論在資源、曲風、製作質素 「R1SE」都打著韓團的方向進發。

R1SE組成一年後推出周年專輯《曜為名》，事件就在7月2日，他們在中午微博發布《媽媽叫你別哭了》後，隨即引起討論，有網民留言「媽媽不哭 草東哭了」，亦以草東《大風吹》的歌詞來回應「那東西我們早就不屑啦」，來表達他們對於抄襲草東的不滿。

別被別有用心的人帶節奏 R1SE成員 張顏齊的回應

內地樂隊 Chinese Football 徐波隨即將兩首作品製成二創MV。(圖片來源：微博)

在《媽媽叫你別哭了》影片發布的同一個下午，武漢emo及數搖樂隊 Chinese Football 的成員徐波 (網名：黑猫警長緊張)，隨即將兩首歌混剪成MV，「意外」地匹配之餘，兩方的主音更完美地和唱，令這個涉「抄襲事件」更添娛樂性，更令這首歌曲開始「紅」到台灣。

內地 Youtuber 用音樂創作程式 logic 作了一個對比示範：

網民開始就樂理方面去討論，有人覺得他們都是以 Grunge 的元素去創作，所以演奏的方式有所相同 (點解又唔似Nirvana ？)，而副歌從 Gmaj7到Dmaj7的和弦運用，都是一樣的。

當事件開始鬧大，R1SE成員張顏齊在微博發文回應新歌被質疑抄襲，他不忌言表達對草東的喜愛，但仍緊持歌曲是沒有抄襲，再來一次他也會做這首歌。

討論抄襲事件的走向，通常都會從法律以及受眾這兩方面的影響，從法律而言，草東沒有就事件回應及作出法律上的行動，所以無論是否抄襲，他們都不用付上責任，而且兩地法律有異 (下刪一萬字).....相信你也明白。

對於受眾而言，R1SE的粉絲接受團員的解釋，他們說過沒有就是沒有，但對於早就接觸草東以及對創作道德及自由有原則的台港樂迷，這是不能接受的，但男團受眾是內地的樂迷，需要理會外地人的看法嗎？

*題外話，在做資料搜集時不斷在聽R1SE周震南及其製作人 sususu 的作品，兩人帶來的創造力相信可以為內地樂壇帶來一波的轉變。相信你自己的創造力，就不用去抄襲！