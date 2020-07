曾玩實驗音樂 - 意大利傳奇電影配樂大師 Ennio Morricone 去世

一代電影配樂大師、意大利作曲家、音樂家 Ennio Morricone 於羅馬跌到,折斷大腿骨後引起了拼發症去世,終年 91 歲。

Ennio Morricone 生前在演藝界製作過的配樂,多不勝數,起碼超過 400 套電影電視劇製作原聲音樂。只是簡單說一說電影名字都是經典傳奇的,如奇連依士活的西部牛仔( Spaghetti Westerns )作品、「 Dollars 三部曲」之一的《 The Good, the Bad and the Ugly 》( 獨行俠決鬥地獄門 )、導演 Dario Argento 的「動物三部曲」( Animal Trilogy )、《怪形》( The Thing )和最最最經典的「 Once Upon a Time 三部曲」的《 Once Upon a Time in the West 》、《 Duck, You Sucker! 》和《 Once Upon a Time in America 》。最前者的 OST,全球賣出 1000 萬張,是史上其中一張最受歡迎的 OST :

1964 年,Morricone 的第三個兒子出生,當年也正正是西部牛仔電影之父導演 Sergio Leone 聘請 Morricone 的一年,為 Sergio 製作了第一部曲《 A Fistful of Dollars 》的原聲配樂,那時他未有財力擁有完整的管弦樂團,就利用電影中的槍聲、東西爛掉的聲、鐘聲、口哨聲、口簧琴、及 Fender 電結他去製作配樂,完全偏離當時西方用上傳統管弦樂團的風格。

《 The Good, the Bad and the Ugly 》的原聲配樂更被視為史上最具影響力的配樂,被列進了格林美名人堂( Grammy Hall of Fame )

Ennio Morricone 也曾在 60 年代,和另一意大利音樂家 Franco Evangelisti、Egisto Macchi 組成 II Gruppo —— 是為一個 avant garde 、Free improvisation 的實驗音樂團體,他們將 jazz 、序列主義音樂( serialism )、具象音樂( musique concrète )等這些當代古典音樂( contemporary classical music )的理論與即興、嗓音技術、電音、 funk 等融合去實驗出更多不同的音樂層次。這個團體在 1980 年代 Franco Evangelisti 去世後也解散了。

1981 年的《 The Professional 》,也讓世人留下了對樂章《 Chi Mai 》的深刻印象。

Ennio Morricone 的「最佳拍檔」,除了 Sergio Leone ,就是 Giuseppe Tornatore 了。1988 年起,自 Giuseppe Tornatore 執導、獲 1989 年康城影展特別評審獎的《 Cinema Parardiso 》到 2016 年的《 The Correspondence 》共 11 套長片的配樂,都是 Ennio 操刀,當中包括 2000 年有 Monica Bellucci 出演的《西西里的美麗傳說》( Maléna )和 1998 年 Tim Roth 演出的《聲光伴我飛》( The Legend of 1900 )。

昆頓塔倫天奴執導的電影如《 Kill Bill 》、《 The Hateful Eight 》都用了不少 Morricone 的音樂,當年在他籌備《 Inglourious Basterds 》時更希望找到 Morricone 主理,可惜因為檔期的問題未能如願。當然最後 Ennio 都為昆頓的《 The Hateful Eight 》製作了 OST,也在 2016 年以 87 歲之齡成為當時最年長的奧斯卡金像獎得主,「 最佳原創配樂 」也成為了 Ennio 唯一一次的奧斯卡獎座:

Ennio Morricone 與昆頓塔倫天奴。(網上圖片)

香港導演王家衛的發行銷售公司 Block 2 Distribution,在最近得到了 Giuseppe Tornatore 的紀錄片的銷售權,片名為《 Ennio: The Maestro 》,講述該導演與 Ennio 歷年來的合作過程。除了採訪王家衛、Bernardo Bertolucci、昆頓塔倫天奴、奇連依士活和 Bruce Springsteen 等電影製片人和音樂家之外,紀錄片還會提到 Ennio 的私人生活、他的巡迴演唱會的錄音,和他曾錄製過的電影片段以及從未公開過的資料片段。 紀錄片暫預今年推出。

Ennio Morricone 與王家衛。(網上圖片)

RIP Ennio Morricone