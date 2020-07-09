禪中之禪 - 日本僧侶用 beatbox 和 loop machine 唸佛冥想！

佛法之宏大，不是我們塵世的人可以簡單去以筆墨形容，很多人都追求佛學為求自己的心靈可以提升到更高層次，學佛、修行唸佛經都是基本。不知大家對頌佛有知經歷，其實每聽一次都有「很平靜」、「很禪」的感覺，那如果唸佛加入了 beatbox 和 loop machine 的話又會是怎樣？一位日本示範給大家聽/看。

不是開玩笑的，是認真的！ 37 歲的日本僧侶赤坂洋月（ Yogetsu Akasaka ）將佛學和電子音樂融會起來變成一種獨特的 meditation 音樂：

以上那首是他推出的第一支「禪之單曲」《 Heart Sutra 》，那時他的現場演出 remix，想聽 Single 版本也行：

不過赤坂不認為他要用一身僧侶造型，及「塵世」的 loop machine 去吸引大家的眼球。「我只是和大家一樣喜歡音樂，而且宣揚佛法有很多種方法，只要是尊敬的心，用 beatbox 一樣可以做得到。」赤坂說。赤坂早在成為僧侶前就接觸到 beatbox 音樂，「我朋友給了我一位 Beatboxer 的 CD，那位音樂人叫 Afra。」那是 15 年前了，之後他的人生就是 beatbox，直到 2015 年赤坂為延續父親的心志，成為僧侶。他將自己的舊生活與新生活融合在一起：「我要用我的音樂頌佛。」 不僅重新找到他的熱情，更打破了別人，包括自己對佛教的誤解。 除了單曲推出了外，赤坂每天在也在 YouTube 上直播表演。

「在日本，人們經常將佛教與葬禮聯繫在一起，而經文帶有一點負面和悲傷的印象。」赤坂說。但對他來說，佛教實際上是一種關於和平生活，沒有痛苦和頌經的宗教，可以幫助人們從疾病和情緒壓力中康復的宗教。赤坂說：「我的粉絲告訴我，由於我的頌佛音樂，他們能夠睡得很好和放鬆。」

「我很榮幸能夠將自己的熱情與我的宗教信仰相結合，並在世界各地的人們帶來正面影響。」