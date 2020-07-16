Lili Forest 木子 新歌《 What A Shame 》：一段可惜的關係

木子的聲音被稱為「謎之音」，意思即是聽聲你跟本想像不到他的樣子，英文名由 MUKZI 改名為 Lili Forest ，當你見到他黑人風格的髮型，你更想叫他做 Lil Forest，外型就是與溫柔的聲音不同步，新歌《What A Shame》關於一些可惜的關係。

Phoon樂隊暫停活動，主音木子回歸個人身份，歌曲走向 Chill 與抒情的風格，同時為他帶更多新的聽眾，主要是女吧？ 以下是筆者與木子開展的垃圾對話：

木子近照。 (圖片來源：佢自己fb)

新歌《What A Shame》在講一個什麼的故事？

木子：其實想寫一些可惜的關係，一些唔能夠成全的美好，像 canto pop 的內容。(初次聽有音樂小品電影歌的感覺！) 十分•愛 (十分•愛 八分音) 十六分flow。

同LMF同日出歌有什麼感受？

木子： Leung May Fun ，希望佢搞個音樂節，然後請我去玩。去迪士尼搞最適分，有大大隻老鼠，Ed Sheeran 都在那邊搞音樂會。 (你新歌都好似三個chord？)差唔多，多幾個咁樣。

這段時候，你個人與樂隊有沒有經歷一些重整？

木子：個人搞清楚了方向，做音樂的初衷，搵到一班同伴變了個大家庭，同埋未來應該向邊個方向努力。PHOON就大家同意想休息，專心一下各自的事先咁囉。