ONE OK ROCK《C.h.a.o.s.m.y.t.h.》贈9位好友　憑歌悼念三浦春馬

「We are We are」當ONE OK ROCK主音 TAKA 唱到《C.h.a.o.s.m.y.t.h. 》這句歌詞,大家都會像海賊王般舉起那個單手的標記,在《C.h.a.o.s.m.y.t.h. 》MV的開頭,同樣有9隻手的照片,他們分別代表9個TAKA的好朋友,當中最為人熟悉有三浦翔平,佐藤健,以及已離世的三浦春馬。

《C.h.a.o.s.m.y.t.h.》歌名中的九個單字,分別代表九位好友 Ken Call、Ikeda (本名以H開頭)、Atsushi、Osamu、Shouhei三浦翔平、Momo、Shintaro (姓氏以Y開頭)、Takeru佐藤健、Haruma三浦春馬。歌名直譯意是混沌神話,TAKA希望憑歌寄意,九位圈內圈外的朋友,無論你往那個方向,我們永遠是兄弟,永遠記住初衷!

We all, we all have unforgettable and precious treasure ONE OK ROCK 《C.h.a.o.s.m.y.t.h.》

面對兄弟三浦春馬之死, TAKA 沉澱了幾日,今早終於在IG留下了感言「我們需要時間去了解他的死亡。我只希望他能安息,與神共渡時光。多謝春馬,We all, we all have unforgettable and precious treasure (《C.h.a.o.s.m.y.t.h.》的歌詞)」

