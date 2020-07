在地牢下唱歌 - Sonic Youth 珍貴現場演出首次上線任看！

Sonic Youth 早在 9 年前因為 Kim Gordon 和 Thurston Moore 感情決裂(主要是 Moore 結識了另一有夫之婦)而「散 band 」,雖則 Moore 在 2014 年說「 Sonic Youth 只是在休隊期」,但樂迷都知道要他們再聚在一起玩音樂,比 COVID-19 疫情舒緩有著同等難度。Anyways,記憶,是可以在片中尋回的,樂隊的一次珍貴現場演出首次上線,現在大家可以在網上任看!

早在五月時,製片人 Nigel Godrich 宣布,他的獨立現場表演系列《 From the Basement 》影片會在網上播放,之前大家已可在其官方 YouTube 頻道看到如 Radiohead 、PJ Harvey 、Queens of the Stone Age 、Fleet Foxes 等等都有片段養大家飽眼福。

Sonic Youth 在 2007 年的《 From the Basement 》演出也上線了!是首次看到樂隊在當年《 Rather Ripped 》專輯巡迴演唱會期間錄製的,樂隊在片中演繹了該專輯的三首歌曲以及《 Daydream Nation 》的兩首歌《 The Sprawl 》和《 Hey Joni 》。

去年,Sonic Youth 推出了現場演出專輯《 Battery Park, NYC: July 4, 2008 》,當時是和他們暫時最後一張專輯《 The Eternal 》一同預購的。近年來樂隊就將不同的現場演出歌曲上載到 Bandcamp。

