樂隊全體撐日本livehouse 應援曲《斜陽》呼籲樂迷集資救亡

「Live force live house」企劃(簡稱LFLH) 由4月尾開始，以音樂人及企業贊助及集資形式支援日本各地的表演場地，3期集資行動，目前已籌得共1億2千萬日元 (接近9百萬港元) 。第四期應援啟動樂隊Dragon Ash 、 the HIATUS 、MAN WITH A MISSION 、BiSH 、10-FEET、STRAIGHTENER 、Chara 、SOIL&”PIMP” SESSIONS 成員一同製作應援曲《斜陽》。

各大日本音樂人出錢出力，SUGIZO (LUNA SEA ，X JAPAN)、細美 武士（ELLEGARDEN/the HIATUS/MONOEYES）、TOSHI-LOW（BRAHMAN/OAU）、Masato（coldrain）、MAH（SiM）等等全國一線音樂單位，聯合拯救各地的live house。 live house 往往是整個音樂產業鍵，最基礎的部份，新樂隊需要透過大大小小的場地累積經驗和人氣，進一步制霸更大的舞台。

LFLH 企劃支援全國的Live house ，資金及場地資料完全公開。(圖片來源：LFLH 網站)

樂迷可以透過購買由樂隊 Dragon Ash 主腦 KJ 設計的毛巾 以及LFLH特別設計的週邊，第四期集資計劃由7月24日開始到7月31日。