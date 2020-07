曾與 Primal Scream 合作女歌手 Denise Johnson 突去世

據《衛報》和《獨立報》報導,與英倫 post punk 樂隊 A Certain Ratio 及 alternative rock 蘇格蘭樂隊 Primal Scream 合作而聞名的曼徹斯特女歌手 Denise Johnson 突然去世,終年 56 歲。

Denise Johnson 在曼徹斯特出生並長大,首先在樂隊 Fifth of Heaven 開始了她的歌手生涯。自 1990 年至 1995 年,她與 Primal Scream 一起現場演出,並在樂隊 1991 年的專輯《 Screamadelica 》中合作及獻聲,並出演了諸如《 Come Together (album version)》和《 Don’t Fight It, Feel It 》等熱門歌曲。

這位黑人女歌手在 90 年代也曾與多隊樂隊合作,包括 post-punk 樂隊 A Certain Ratio,從 1990 年開始,她便成為 ACR 現場演出陣容中不可或缺一員,並參與了樂隊的四張專輯的製作與獻聲,其中包括 1990 年的專輯《 acr:mcr 》當中一曲《 Be What You Wanna Be 》就有著她的歌聲。

在上月公佈、將在 9 月 25 日推出、A Certain Ratio 相隔 12 年的首張專輯《 ACR Loco 》也有 Denise 的參與。

A Certain Ratio 在悼念 Denise 的聲明中說:「在這 30 年 Denise Johnson 合作過的樂隊多達 200 隊,在 1990 年的前後她的歌聲為 ACR 增加了獨特性。」他們續說:「作為朋友和一個藝術家,她是無可替代的。ACR 對失去她感到震驚,我們會懷念她的感染力、幽默感,以及她帶給我們音樂和生活上的美麗和激情。」

Denise 在去世前不久發布的首張個人專輯《 Where Does It Go 》,也將於 9 月 25 日發行,也是她的遺作。

