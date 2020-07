Billie Eilish《my future》 MV 為香港樂迷 特設繁中歌詞字幕

Billie Eilish 離開了社交媒體近一個月後,交出了新歌《my future》,一首描繪著過去到未來轉變的作品。由黑暗的風格轉換到希望、樂觀、快樂,是 Billie Eilish 在疫症中得到的啟發。值得留意,官方YouTube MV特設香港區繁體中文歌詞字幕,14種語言的翻譯是 Bilie 帶給各位被困的樂迷,一點心意。

當我們寫這首歌時,這正是我的腦袋 - 充滿著希望,激動和瘋狂的自我反射和成長。 但到最近,在當今世界正在發生的事情下,它也有了許多新的含義。 Billie Eilish 給粉絲的email

Billie Eilish在發布《my future》之後,寄了一封電郵給全球的樂迷,分享她最近的想法和轉變,她希望大家能夠保持樂觀,改變這個世界,甚至為下一代而努力。Billie 亦在訪問中表示,要解決現在這個困境可能要花上幾年的時間,但最終我們還是會變好。

自小受「分離焦慮症」困擾的 Billie Eilish ,需要父母一直留在她身邊安撫情緒,Billie的父母在接受Rolling Stone的採訪時,講到由於她的分離焦慮,她需要與父母同睡直到大約12歲。

從焦慮中成長的 Billie Eilish 在《my future》之中,希望能夠得到未來的自己倍伴,一同更樂觀面對未來,這首歌可能會是她的創作生涯,重大的轉捩點。

我必須不斷提醒自己,未來就是我們的未來。 我知道我們想盡一切努力使世界上每個人都變得更好。乃至整個世界……現在我們要改變事情。不僅對我們,而且對子孫後代。保持希望。 Billie Eilish 給粉絲的email

略略介紹一下,今次的動畫導演 Andrew Onorato ,來自墨爾本的動畫師曾經為 Adult Swim《Rick & Morty》繪畫遊戲《Cuphead》復古卡通畫風的宣傳短片,在《my future》 MV中出現的「饅頭蛙」(雨蛙)是他經常創作的主題。

雨蛙是動畫師 Andrew Onorato 的標記。(圖片來源:instagram )

《my future》官方繁體中文歌詞:

[Verse 1]

I can't seem to focus

茫然失神 思緒飄盪

And you don't seem to notice I'm not here

你卻沒發現我的異狀

I'm just a mirror

我僅是一塊鏡子

You check your complexion

供你觀照面容

To find your reflection's all alone

顧影自憐

I had to go

我必須啟程離去

[Pre-Chorus]

Can't you hear me?

聽到了嗎?

I'm not comin' home

我將不會回望

Do you understand?

明白了嗎?

I've changed my plans

我已改變主意

[Chorus]

'Cause I, I'm in love

皆因 我已然墜入愛河

With my future

與未來的自己

Can't wait to meet her

等不及要認識她

And I (I), I'm in love

我啊 已然墜入愛河

But not with anybody else

無關他人

Just wanna get to know myself

只想探索自我

[Verse 2]

I know supposedly I'm lonely now (Lonely now)

都說此訓應感寂寞 無人在側

Know I'm supposed to be unhappy

大概憂傷才算正常

Without someone (Someone)

(雖說無人在側)

But aren't I someone? (Aren't I someone? Yeah)

不還有自己 (獨自一人)

I'd (I'd) like to be your answer (Be your answer)

我啊 (我啊) 渴望 成為你的答案 (成為你的答案 )

'Cause you're so handsome (You're so handsome)

你是多麼迷人 (噢,多迷人)

[Pre-Chorus]

But I know better

然而我已雀悟

Than to drive you home

不會送你到家

'Cause you'd invite me in

容你乘虛而入

And I'd be yours again

再度俘虜人心

[Chorus]

But I (I), I'm in love (Love, love, love, love)

我啊 已然墜入愛河 (墜入愛河)

With my future

與未來的自己

And you don't know her

你還不認識她

And I, I'm in love (Love, love)

我啊 已然墜入愛河 (墜入愛河)

But not with anybody here

未來某刻

I'll see you in a couple years

未來再會吧