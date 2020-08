Siouxsie and the Banshees 脫胎換骨的80年專輯《Kaleidoscope》

結他手 John McKay 與鼓手 Kenny Morris毅然離隊,造就了英國 post-punk / gothic 樂團 Siouxsie and The Banshees 改組與開拓新聲音新方向的重新開始機會。兩位創團成員 Siouxsie Sioux 和 Steven Severin ,再加上新成員 Budgie 和 John McGeoch , The Banshees 就在1980年展開了他們的新隊形,見證到樂隊昂然進入其第二階段。第三張專輯《 Kaleidoscope 》得以脫胎換骨而來,專輯喚作「萬花筒」,正因為他們有意做出一張每首歌都不同風格而變化多端的唱片。如今是《 Kaleidoscope 》面世40週年紀念。

距離處女單曲《 Hong Kong Garden 》面世才只有一年多,正處於聲名鵲起的英國 post-punk / gothic 樂團 Siouxsie and The Banshees 就在1979年間發生人事變動,餘下兩位創團成員 Siouxsie Sioux (主唱)和 Steven Severin (低音結他),卻造就了樂隊改組與開拓新聲音新方向的重新開始機會。隨著鼓手 Budgie 和結他手 John McGeoch 相繼加入, The Banshees 就在1980年展開了他們的新隊形,見證到樂隊昂然進入其脫胎換骨的第二階段。

1980年的 Siouxsie and The Banshees : Budgie 、 Siouxsie Sioux 和 Steven Severin ,以及沒有出現在圖中的 John McGeoch 。(攝影: Joe Lyons )

1979年9月初, Siouxsie and The Banshees 出版了第二張專輯《 Join Hands 》,當樂隊在宣傳期間於唱片店 The Other Record Shop 舉行簽名會時,成員發生爭執,最終結他手 John McKay 與鼓手 Kenny Morris 一走了之、繼而毅然離隊。只有 Siouxsie Sioux 和 Steven Severin 維持下去的 Siouxsie and The Banshees ,為了完成原定的秋季巡演,從而招聘了來自 The Slits 的鼓手 Budgie ,以及由 The Cure 的 Robert Smith 暫代結他手崗位作演出。然後, Budgie 正式成為了 The Banshees 的成員,再找來來自 Howard Devoto (前 Buzzcocks )領軍的 new wave / post-punk 樂團 Magazine 結他手 John McGeoch 加入(同時他又兼任 Steve Strange 的 new romantic 頭號樂團 Visage 成員), Siouxsie and The Banshees 就以這個新陣容灌錄樂隊的第三張專輯《 Kaleidoscope 》。

《 Kaleidoscope 》在1980年8月1日出版,結果攀上了英國排行榜第五位,成為 Siouxsie and The Banshees 在英國榜上位置最高的專輯。如今正是專輯的面世40週年紀念。

多得 John McKay 與 Kenny Morris 的退出,而促使 Siouxsie and The Banshees 發生蛻變,好讓樂團得以進化,改組之後 Siouxsie Sioux 曾說:「這幾乎是截然不同的樂隊來」。《 Kaleidoscope 》裡的歌曲,大部分都是 Siouxsie Sioux 和 Steven Severin 利用低音結他、鍵琴與鼓機創作而成,已來得不一樣;毋庸置疑, Budgie 是一位極出色的鼓手(堪稱 post-punk 界的「鼓王」), John McGeoch 的結他彈奏亦能玩出更多層次。而專輯喚作「萬花筒」,正因為他們有意做出一張每首歌都不同風格而變化多端的唱片。

當年3月, John McGeoch 已隨同 Siouxsie and The Banshees 巡演,到4、5月間灌錄《 Kaleidoscope 》那陣子,他仍是 Magazine 的成員(同年5月出版了《 The Correct Use of Soap 》專輯) 。所以無論是在《 Kaleidoscope 》唱片封套上的照片,抑或單曲的 mv 上,都只有 Siouxsie Sioux 、 Steven Severin和 Budgie 三人現身,之後 John McGeoch 才正式成為 The Banshees 的官方成員。事實上,在《 Kaleidoscope 》裡有三首歌曲的結他部分,則是交由前 Sex Pistols 的 Steve Jones 客串負責。

Siouxsie and The Banshees的第三張專輯《 Kaleidoscope 》展現出樂隊的新聲音新嘗試,專輯喚作「萬花筒」,正因為他們有意做出一張每首歌都不同風格的唱片。

Siouxsie and The Banshees 被視為一支 cult 團,除了其 post-punk / gothic 樂風所彰顯的闇黑美學之外,還有歌曲的不尋常題材。而來到《 Kaleidoscope 》,他們便以較悅耳的聲音來呈現這些黑暗題材,而 Siouxsie Sioux 的主唱演繹也愈見戲劇性。

先行單曲《 Happy House 》,是諷刺在電視廣告上那些完美得可怕的家庭,實情是個暗地裡發生家暴的精神病家庭。歌曲也展現出新的 The Banshees 擺脫了昔日黑暗而粗獷之 post-punk 風格,換上是明亮而搶耳的新聲音,這首夢幻的歌曲由 John McGeoch 一手迷幻的結他與 Steven Severin 神秘的 bassline 勾勒出來, Budgie 扣人心弦而藏有暗湧的鼓擊更來得別具一格。

在清爽的曲風下,第二張單曲《 Christine 》取材自50年代一名患有多重人格障礙的美國女子 Christine Sizemore 。曲中 John McGeoch 鏗鏘的 acoustic 結他 riff 跟 Steven Severin 連綿的 bassline 是那麼絲絲入扣而來。

《 Kaleidoscope 》的另一重點,是 The Banshees 首次引進了 synth 及鼓機的運用,甚至有以 synth riff 與鼓機節拍作主導的歌曲,反映出「柏林時期」 David Bowie 對他們的影響。 Siouxsie Sioux 淒美地演繹出的《 Lunar Camel 》,就好比 Gary Numan 那種冷洌而氛圍化的 electro-ballad ; 《 Red Light 》是他們的 electro-art-pop / electro-punk 曲目,並穿插著相機快門聲響(也比 Duran Duran 的《 Girls on Film 》玩得更早)。

可想而知,當年《 Kaleidoscope 》是一張來得那麼驚為天人的 The Banshees新專輯。光怪陸離的《 Tenant 》是來得如斯深潛而迷幻,帶來電幻的 synth 聲之外也採用上電 sitar 彈奏。幽美空靈而撲朔迷離的 ballad 曲目《 Desert Kisses 》可見證到他們朝向更 gothic 的風格進發。 John McGeoch 首次參與創作的 The Banshees 歌曲《 Trophy 》那是迷離 art rock 得來也張力十足。 Steve Jones 彈結他的短曲《 Clockface 》可見 Budgie 對 tribal 節拍探討。

在《 Kaleidoscope 》之後,Siouxsie Sioux 、 Steven Severin 、 Budgie 和 John McGeoch 的經典四人陣容 Siouxsie and The Banshees 再經歷了《 Juju 》(1981年)和《 A Kiss in the Dreamhouse 》(1982年)兩張專輯;1982年3月 Siouxsie and The Banshees 來港在浸會大學 AC Hall 舉行專場音樂會及順道亮相 TVB 綜藝節目《歡樂今宵》宣傳,正是他們四人。同年 John McGeoch 因為精神障礙而退出 The Banshees ;2004年3月4日,他在家裡於睡夢中逝世,享年48歲。

