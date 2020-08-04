用《Minecraft》打造紅館 CAllStar 開大型虛擬音樂會

在大家都想盡辦法進行音樂活動時，今日CAllStar宣佈將自己及紅館 Minecraft 化，舉行可能係香港第一次以遊戲《 Minecraft 》進行的大型音樂會。

C AllStar 以虛擬形象登場的活動海報。(圖片來源：Virtual HKC)

在遊戲中舉行音樂會，近年最為成功相信是 Travis Scott 與食雞系遊戲《Fortune》的合作，巨大化的Travis Scott像神一般，降臨玩家的對戰小島。《Fortune》其中一個最大的特式，就是玩家可以使出多種跳舞動作，結合魔幻特效之下，Travis Scott 實驗了在現實無法呈現的「遊樂場」音樂會。

今次由 Virtual HKC 打造的虛疑紅館，亦紀念C AllStar 《Make it Happen 》專輯發行10週年於8月28日舉行這場《 Make it Happen @10 》音樂會，主辦單位為每位成員製作一個虛擬的形象，屆時觀眾/玩家可以透過自身都虛擬形象去參加音樂會。門票亦分為伺服器連接的通行證及遊戲連攜包。

製作團隊亦公開了「紅館」的預覽影片，最高可容納12500位觀眾的紅館，《 Minecraft 》化之後伺服器能否支撐這個數量的玩家/觀眾？根據官方紀錄，最多人同時上線的伺服器，是在由 Youtube 頻道 Yogscast 建立的伺服器，曾有 2622 人同時上線參與。希望 CAllstar 的樂迷能夠打破這個紀錄。