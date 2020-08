Metallica 推出 Live 專輯前上載《Moth Into Flame》片段

Metallica 的新現場演出專輯《S&M2》距離正式推出日子不到幾星期,樂隊在此之前和樂迷分享了這一現場演出專輯當中的一首作品《Moth Into Flame》。

這首歌首次出現在 2016 年的雙專輯《Hardwired…to Self-Destruct》的,James Hetfield 和 Kirk Hammett 都將結他獨奏由舞台帶到了交響樂演奏廳,使置身現場的樂迷有 360 度的音樂體驗。

Metallica 早在 1999 年就與 San Francisco Symphony 大玩現場演出,推出《S&M》的現場專輯,當時是在 Berkeley Community Theatre 錄製的;20 年後,為慶祝《S&M》的周年紀念《S&M2》的演出則在去年九月於 NBA 球隊金州勇士主場 Chase Centre 錄製,當時未受疫情影響大家還很亢奮呢。去年的 10 月演唱會完整片段曾以「只此一晚」的形式在戲院中播出,製成的專輯 LP 則會在今年 8 月 28 日推出,有黑膠、CD及 DVD 套裝(或 blu-ray )及數碼下載。

在 《Moth Into Flame》前,樂隊也已分享了去年演出的《Nothing Else Matters》及《All Within My Hands》: