英倫明星陣容Cover樂隊 The Jaded Hearts Club 認真推出自家專輯

由 Blur 結他手 Graham Coxon、Muse主音結他手 Matt Bellamy、Last Shadow Puppets 主音 Miles Kane、Jet 主音 Nic Cester 、 Jamie Davis 、Sean Payne 全英倫搖滾明星陣容組成的Cover樂隊 The Jaded Hearts Club 將會推出首張專輯 《 YOU'VE ALWAYS BEEN HERE》。樂隊原本只是為了在朋友生日會上翻玩The Beatles 歌曲而組成,後來卻積極活動起來!

Blur結他手 Graham Coxon 其下廠牌 Transcopic Records 的員工 Jamie Davis,因為想在自己的生日派對,找一隊會演出 The Beatles 的樂隊助慶,因為資金問題最終找了老闆及一班音樂界的「朋友」(基本上全是一線樂隊成員),臨時拉夫組成 The Jaded Hearts Club 。誰知他們認真活動起來,出席SXSW的業界眾會,甚至在Paul McCartney 女兒 Stella McCartney 的時裝展演出。

樂隊成員玩票性質多於商業活動,但他們卻積極地錄製專輯《 YOU'VE ALWAYS BEEN HERE》,專輯曲目主要是翻玩經典金曲,最近釋出來自 Four Tops 於 1967年推出的作品 《Reach Out I'll Be There 》翻唱MV,整張專輯將於10月推出。

