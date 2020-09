Move it Move it - 著名 DJ Erick Morillo 去世 終年 49 歲

美籍哥倫比亞裔 DJ、在 90 年代有紅極一時歌曲《I Like to Move It》的音樂人 Erick Morillo 日前突然去世,終年 49 歲。

Erick Morillo 當年以 Reel 2 Real 之名製作音樂,1994 年一月與另一音樂人 Mark Quashie aka The Mad Stuntman 合作推出 electronic dance 歌曲《I Like to Move It》,歌曲即時成為熱播作品,也讓 Erick 成超級巨星:

歌曲再於 2000 年代初登上大銀幕,在動畫《Madagascar》(荒失失奇兵)系列中以不同版本播出,2005 年第一集由 Sacha Baron Cohen 唱出;2008 年的續集則由 will.i.am 唱出

Erick 於美國時間周二被發現倒卧在邁亞密的海灘別墅中,有指警方/監證人員仍在場搜證,未公布其死因。去年 12 月時,Erick Morillo 被指控性侵,起初否認指控,但在基因測試下證實有其行為,最後在上月向警方自首,本於周五提堂。

Erick Morillo 的遺作為 2019 年的《Fifth Element》

Guns N’ Roses 上載 2016 年侯斯頓及墨西哥城演唱會片段