Move it Move it - 著名 DJ Erick Morillo 去世 終年 49 歲

美籍哥倫比亞裔 DJ、在 90 年代有紅極一時歌曲《I Like to Move It》的音樂人 Erick Morillo 日前突然去世，終年 49 歲。

Erick Morillo 當年以 Reel 2 Real 之名製作音樂，1994 年一月與另一音樂人 Mark Quashie aka The Mad Stuntman 合作推出 electronic dance 歌曲《I Like to Move It》，歌曲即時成為熱播作品，也讓 Erick 成超級巨星：

歌曲再於 2000 年代初登上大銀幕，在動畫《Madagascar》（荒失失奇兵）系列中以不同版本播出，2005 年第一集由 Sacha Baron Cohen 唱出；2008 年的續集則由 will.i.am 唱出

Erick 於美國時間周二被發現倒卧在邁亞密的海灘別墅中，有指警方/監證人員仍在場搜證，未公布其死因。去年 12 月時，Erick Morillo 被指控性侵，起初否認指控，但在基因測試下證實有其行為，最後在上月向警方自首，本於周五提堂。

Erick Morillo 的遺作為 2019 年的《Fifth Element》

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