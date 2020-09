Cult片巨著《Dune》重拍 預告片Hans Zimmer重編Pink Floyd

在1984年由怪導David Lynch執導的《沙丘魔堡》(Dune),一個關於架空世界內的沙漠星球權力爭霸的故事,重拍版本由 Denis Villeneuve 執導,前作《Blade Runner 2049 》及《Arrival》已見他打造科幻世界的功力。舊版電影原想找 Pink Floyd 作配樂,但最後不能成事,新作由配樂大師 Hans Zimmer 主理,宣傳片用上重新編製的 Pink Floyd 《Eclipse》補完當年的缺憾。

舊版《沙丘魔堡》成為了Cult片經典之前,發生了很多小插曲,原本是由《Blade Runner》導演 Ridley Scott 執導,但因為故事過於龐大,前期功夫花了很多時間亦未能完成,就辭退了,之後他就投入另一個巨大企劃《異形》,反而用上了當初為《沙丘魔堡》所準備的東西。新版由《Blade Runner》續集 (Blade Runner 2049) 導演執導,亦像是一個因果的安排。

前作另一個大遺憾是配樂本來是由 Pink Floyd 所主理,後來轉為 Toto 樂隊及 Brian Eno (後為U2的製作人 以及創作了 Window 95的開機音樂) ,新版《Dune》由多產的傳奇配樂人 Hans Zimmer 主理 (他多產高質為科幻巨片配樂,連反英雄劇集《The Boys》都要拿他開玩笑)。

Pink Floyd 的歌曲被用作宣傳歌光是很常見,最近的英雄「爛片」《The New Mutants》多年前的宣傳片,也用上了《 We Need No Education 》。今次由女聲合唱團方式重編的《Eclipse》,有沒有震撼到你的幻想?

*通常宣傳片首歌越好聽,套戲就越伏

