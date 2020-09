2018年Joji加入88Rising後,擺脫Pink Guy形象,以音樂人身份締造了另一個網絡傳奇,《SLOW DANCING IN THE DARK》超過1.8億的點擊,Joji成為浪漫R&B及soul的標誌,甚至是一種新世代的emo。

新碟《Nectar》濃厚的合成器基底,已經成為近年流行音樂必備元素,18首全新作品,弦音樂器與電子鼓機的前奏互相交替,鋼琴展現的是joji emo的一面,另一面則是帶你升空的節拍。「Nectar」原是是諸神的玉露美酒或指是蜜糖,一種膠著與曖昧的狀態,就如前作《SLOW DANCING IN THE DARK》的血漿,但今次卻顯得特別甜美,尤其是《Like You Do》。

Joji 的幽默早已經是入骨入血,與Lil Yachty合作的《Pretty Boy》仍保留著惡搞味,三個整容味濃的「Pretty Boy」現身這個lo fi畫質的MV,食下藍藥丸沉醉於幻想生活之中。

《Nectar》已經在各大串流平台及Youtube上架,相信會是筆者未來一星期勁Loop的專輯: