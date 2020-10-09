【睡前YouTube爬】iii 《畫皮》：開始比王菀之更美的MV

個人非常之崇拜王菀之的獨立音樂人 iii ，無論音樂風格及唯美的影像畫面，一直往同樣的氛圍直進，繼《若有若無》之開繼續由影像團隊 叄沾百各 主理她新作《畫皮》的MV，雖然沒有 Ivana 在大預計下能夠在北歐等地取景，在有取的攝影工作室的佈置環境下，整個MV的質感比王菀之最近《碧玉 》MV的廠景部份，優勝得多。

iii 的創作以細緻的聲音處理及編曲，成為她其中一個標誌，這次《畫皮》找來獨立音樂行內公認為最敏銳的混音師Jay Tse進行後製 (樂隊life was all silence結他手)，編曲則由iii自己及配樂師 Hanz (樂隊TYNT成員)，日以繼晚，將生活與工作融合的產物。

《畫皮》的創作概念就像一個舖面全身的面具，前作《若有若無》是一種事而不見的狀態，今次《畫皮》則像我們已經習慣了在悲傷的城市生活，無論外表和形態已經融入其中，MV被保鮮紙包圍的片段，原本是為前作《若有若無》所拍攝，但因為沒有使用而伸延至《畫皮》的畫面之中，有趣是整個編曲是iii和Hanz望著這些拍好的畫面而去創作，整件事的流程，就如真正為一套電影作配樂，而《畫皮》本身也是一套經典電影的名字。