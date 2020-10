四月時,全世界都因為疫情停滯,但 Fiona Apple 照樣推出了她生涯又一張傑作 —— 《Fetch the Bolt Cutters》。她不能在現場表演與樂迷分享她的新作,在網上串流又好像不太符合 Fiona 的性格,但令人驚喜的是她答應了文化雜誌《New Yorker》的虛擬網上音樂節的演出!日前音樂節舉行了,Fiona 的演出片般也可以看到了。

Fiona Apple 在音樂節中唱出了專輯內的三首歌,除了主題曲外還有《I Want You to Love Me》和《Shameika》,是她相隔三年後再次有現場演出。

除了演出,Fiona Apple 也和《New Yorker》撰寫人 Emily Nussbaum 視像對話,談談世界現況與她創作靈感上的影響。大家想觀看完整演出,在以下片段: