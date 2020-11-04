【美國大選結果】Kayne West 「生日黨」宣布落敗 2024捲土重來

潮流及hip hop界教主 Kayne West 以「Birthday Party」(生日黨)代表參與今次的美國大選，以宣揚上帝的愛和敬畏為政網，以及參考黑豹瓦干達的管治手法，令美國成為最高科技的國家，甚至可以解決愛滋病。今早身穿藍衫到票站投票，但在本港時間下午五時「ye」在官方Twitter宣布2024再見。

當目光都聚焦在拜登及特朗普兩個大黨的候選人，Kayne West 以「玩票」性質參選，究竟有多少人會支持？到截稿前，Kayne West 在佛蒙特州有超過1,264，得票率達0.3%，遠比上網搶購yeezy波鞋的民眾還少得多。美國史上亦曾有電影演員 列根 當選總統，Kayne West 從政之路還有漫長，那時yeezy會出到第幾代？