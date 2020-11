重新演繹 Björk《Cosmogony》冰島 Hamrahhlíð 合唱團出新碟

Björk 早在 2011 年與長期合作拍檔 Sjón 合寫一曲《Cosmogony》,收錄在她第八張專輯《Biophilia》當中。而去年起舉行的巡演《Cornucopia Tour》,同是來自冰島的合唱團 The Hamrahhlíð Choir 則是 2019 年 6 月紐約站的開場演出嘉賓,當時就是唱出合唱團版本的《Cosmogony》,現在這曲將收錄在 Hamrahhlíð Choir 即將推出的專輯《Come And Be Joyful》。

1981 成立、由 Þorgerður Ingólfsdóttir 當指揮、於 Björk 專輯《Utopia》開始合作的 50 人冰島合唱團 The Hamrahhlíð Choir,Björk 在年輕時都是合唱團的一份子。合唱團將會在聖誕時節推出《Come And Be Joyful》,而當時他們唱的《Cosmogony》---- 探索宇宙起源、太陽系的精髓的歌曲 —— 都是經由 Björk 重新編曲,大家可以試聽一下:

Björk 當年的原唱:

除了《Cosmogony》,合唱團也會在專輯中重新演繹 Björk 第五張專輯《Medúlla》中的一曲《Sonnets》,連同其他冰島傳統歌曲發民謠一起推出。

Björk 說:「我非常感謝 Hamrahlíð 合唱團和他的原創指揮 Þorgerður Ingólfsdóttir 跟我一起巡迴演出。 我 16 歲的時候就在這個合唱團裡,我相信大家聽過的冰島音樂人,都曾受過這位奇妙的女指揮家培育過、受她的音樂洗禮過。 她是冰島的一個傳奇人物,總能在我們於青少年時期的情緒心靈動盪時刻中,一直保持樂觀和光明。 她還促進了、參與了來自冰島所有最傑出作曲家的數十個合唱作品,歷時半個多世紀。 我感到無比光榮、溫暖、愛和起敬。」

《Come And Be Joyful》實體及數碼版專輯將於 12 月 4 日推出。

歌單:

1.Ísland, farsælda frón (Iceland, Beloved Country)

2.Komdu nú að kveðast á (Make Verses, Maestro)

3.Vísur Vatnsenda-Rósu (Vatnsenda-Rósa ́s Verses)

4.Stóðum tvö í túni (We Stood in the Meadow)

5.Blástjarnan þó skarti skær (The Blue and Brightly Shining Star)

6.Veröld fláa sýnir sig (The Deceptive World)

7.Haldiðún Gróa hafi skó (Dance Song)

8.Sonnets

9.Cosmogony

10.Haustvísur til Máríu (Autumn Verses to the Virgin Mary)

11.Maríukvæði (A Mary Poem)

12.Vikivaki (The Lover in the Red Forest)

13.Í gleðinni (Come and Be Joyful)

14.Smávinir fagrir (Fair Little Friends)

