因為結婚生仔當年的創作女神 YUI,曾退出一段時間,後以樂團「FLOWER FLOWER」名義復出,注目度大不如前。每日都要提一次的「FIRST TAKE」(筆者自己都覺得煩),繼社區隔離期間,開設了第一次「FIRST TAKE FEST」,今次第二回帶來震撼名單,竹内アンナ、Cö shu Nie、緑黄色社会、YUI,由以往熟悉的白色錄音室,轉到livehouse演出,給予音樂人指定的演出時間,沒有特定曲目及指示,一鏡過錄製,得就得唔得都要繼續,像現場演出「show must go on」的精神。