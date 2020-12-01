【睡前YouTube爬】15ºC《-1》：再見！不能道別 只能向你乾一杯

在這段香港最艱難的日子，我們說過無數次再見、RIP、多謝，向我們尊敬的人們告別。本地樂隊 FIFTEEN DEGREE CELSIUS推出新作《-1》，面對一個又一個的離去，留守在這裡的人，只能放下一隻杯，向你乾一杯。

重型樂隊Bring Me the Horizon 作為現時重型樂隊的領導者，將EDM元素加入hardcore的創作引起了風潮，本地樂隊 FIFTEEN DEGREE CELSIUS 亦再次探索他們電子的領域，新作《-1》講出了我們身為香港人的現況，喊過痛過後，還能夠做什麼？

最近《鬼滅之刃:無限列車》中最為感人的對白，就是眾人面對炎柱的離別，脆地痛哭，強裝堅強的嘴平伊之助拉起炭治郎：「不要哭！起身修行吧！」

Found the reason why, we are here we are here, tonight I knew the reason why, cause it’s time cause it’s time, to cry FIFTEEN DEGREE CELSIUS《-1》

FIFTEEN DEGREE CELSIUS《-1》中以EDM派對式的音樂，原本是講主音的寵物離去，一個人困在地鐵中的情緒。但經歷了這麼多事，像講述一個關於悼念的聚會，我們無能為力的時候就只有哭，但也仍是帶著正面地喊，因為最為我們還留下來堅守相信的價值，承傳故人的意志。

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