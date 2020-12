哥普拉兒子執導新 MV - The Strokes 大鬥機械人打捧球

大家從 MV 中看到,The Strokes 被機械人技術性擊倒呢。MV 來自樂隊今年推出的第六張專輯《The New Abnormal》的開場曲《The Adults Are Talking》,由大導哥普拉 Francis Ford Coppola 兒子 Roman 執導。

Roman Coppola 早在 2001 年的《Is This It》就和 The Strokes 合作拍攝不少片段。這次是在捧球場中:

《The New Abnormal》最近得到了格林美獎的「最佳搖滾專輯」的提名,與 Fontaines D.C. 、 Sturgill Simpson 、 Michael Kiwanuka 和 Grace Potter 爭奪殊榮。這也只不過是 The Strokes 組隊十八年來,首次得到了格林美獎提名。

樂隊最近開了一個電台節目,叫作《Five Guys Talking About Things They Know Nothing About》,第一集已可以看到了:

The Strokes 也在美國綜藝節目 SNL 表演,唱《The Adults Are Talking》外,也會演出《Bad Deicions》,是樂隊接近十年後再上到該節目演出。

