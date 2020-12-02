哥普拉兒子執導新 MV - The Strokes 大鬥機械人打捧球

大家從 MV 中看到，The Strokes 被機械人技術性擊倒呢。MV 來自樂隊今年推出的第六張專輯《The New Abnormal》的開場曲《The Adults Are Talking》，由大導哥普拉 Francis Ford Coppola 兒子 Roman 執導。

Roman Coppola 早在 2001 年的《Is This It》就和 The Strokes 合作拍攝不少片段。這次是在捧球場中：

《The New Abnormal》最近得到了格林美獎的「最佳搖滾專輯」的提名，與 Fontaines D.C. 、 Sturgill Simpson 、 Michael Kiwanuka 和 Grace Potter 爭奪殊榮。這也只不過是 The Strokes 組隊十八年來，首次得到了格林美獎提名。

樂隊最近開了一個電台節目，叫作《Five Guys Talking About Things They Know Nothing About》，第一集已可以看到了：

The Strokes 也在美國綜藝節目 SNL 表演，唱《The Adults Are Talking》外，也會演出《Bad Deicions》，是樂隊接近十年後再上到該節目演出。

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