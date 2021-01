早期 Radiohead 從未曝光 Demo 公開拍賣

撰文: 宋燁文 最後更新日期: 2021-01-19 17:48

現在大家都將 Radiohead 看成是神樂隊,他們在早期時其實連樂隊名稱也不是叫「收音機頭」,80 年代末,Thom Yorke 與隊友們在阿賓頓學校(Abingdon School)初初組成了樂隊 On a Friday,因為他們都會在星期五於學校的音樂室 jam 歌。最近他們那些時候錄下的樣帶(Demo)被放到了 Omega Actions 拍賣。

Radiohead 在 1991 年才正式叫作 Radiohead,但在仍叫做 On a Friday 時他們已有歌曲,當然在 YouTube 有一些「First Demo」歌曲,但今次被拍賣的樣帶,是大眾都從未聽過的,是一張卡式帶名叫《Gripe》,有六首歌曲,包括《Promise Me》、《Body In A Box》、《These are the Chains》、《Happy Song》、《To Be A Brilliant Light》和《Sinking Ship》。

有指這卡式樣帶是在 90 年代樂隊送了給一位朋友拍賣在Omaga Auctions 舉行,寫這篇報道是的 bid 價是 3400 英鎊,拍賣於本月 26 日止。

大家也可以回顧一下 1986 年 On a Friday 的早期 Demo:

