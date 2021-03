The Weeknd《紐約時報》發聲明　宣布從此杯葛格林美

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-12 14:15

音樂盛事格林美獎(Grammy Awards)即將於香港時間下周一(15/3)舉行,不過頒獎禮連日來被多位歌手炮轟大會腐敗,包括One Direction前成員Zayn Malik、Justin Bieber及The Weeknd。而去年憑專輯《After Hours》奪得好成績的Weeknd,更正式宣佈杯葛格林美,永不會再出席。

The Weeknd於《紐約時報》發聲明指:「因為那秘密委員會,我不會再讓我的唱片公司將我的音樂交去格林美。(Because of the secret committees, I will no longer allow my label to submit my music to the Grammys.)」《紐約時報》續指格林美獎是由行內人士投票選出,但「秘密委員會」會操控提名名單,並決定那位歌手獲得提名,而委員會亦一直被指偏幫友好的歌手。

The Weeknd擔任今年超級碗中場表演嘉賓。(Getty Images)

Justin Bieber有入圍照缺席

另外,One Direction前成員Zayn Malik日前亦於社交平台爆粗鬧爆大會,直斥自己沒有提名是因為沒有賄賂大會:「X你格林美,同所有相關嘅人。除非你同人握手同送禮物,否則就唔會有提名,下年我會送一籃糖畀你哋。」至於在格林美獲得4個提名的Justin Bieber,因為不滿專輯在「流行音樂類別」被提名,消息指他今年將會缺席頒獎禮。