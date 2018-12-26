2018年王室喜事多　英女王聖誕文告「晒幸福」：過得好充實

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）周二（25日）發表聖誕文告，笑言自己2018年過得「好充實」，因為今年王室喜事接踵而來。她還說根據多年的觀察，信仰、家庭和友誼是個人慰藉的重要來源，並為失去至親好友的人士送上安慰。

英女王形容王室今年很「忙碌」。她說：「今年對我的家人來說是忙碌的一年，兩場婚禮，兩個嬰孩，還有一個即將出世，確令我這個祖母過得十分充實。」

事實上，2018年英國王室的確「喜事多羅羅」。婚禮方面，首先是哈里王子與美國影星梅根（Meghan Markle）5月在全球見證下結為夫婦；不到半年，尤金妮亞公主（Princess Eugenie）10月出閣，嫁給酒業富商布魯克斯班克（Jack Brooksbank）。

至於英女王口中所講的寶寶，則是指威廉王子第3名孩子路易王子（Prince Louis）和女王外孫女廷德爾（Zara Tindall）的女兒莉娜（Lena）先後出世。而未出世的就是哈里王子夫婦的孩子，梅根10月宣布懷孕，預產期是2019年春天。

在宣讀聖誕文告片段中可見，英女王身邊還放置了多幅家庭照，親情滿溢白金漢宮。她形容信仰、家庭和友誼是她得到安慰的重要來源，並為此刻想起失去摯親的人士送上安慰。「如果我們沒有愛過，我們就不會傷心。」

▼英女王伊利沙伯二世發表聖誕文告，其中穿插許多王室喜事片段，包括哈里王子婚禮。

（英國天空新聞）