【英國王室】Meghan Markle傳遭警告　勿再自行關車門

英國哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2018年9月25日首次獨自出席公開活動，她順手關上車門這個小動作被視為親民的舉動。但她數周後外訪出席活動時已沒有這麼做，由得車門開着。傳聞王室職員曾警告她，基於安全理由，不要再這麼好「手尾」了。

梅根（Meghan, Duchess of Sussex）「好手尾」自行關車門：包括英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，圖左）以及威廉王子（Prince William）等王室成員，都不會在下車後關車門。梅根此舉引起網民注意。圖為梅根（圖右）2018年6月14日與英女王出席公開活動，地點位於英國切斯特（Chester）的文化場館Storyhouse。（Getty Images）

她2018年9月25日出席皇家藝術學院（Royal Academy of Arts）新展覽「大洋洲」（Oceania）的尸開幕儀式時，是其首次單獨以王室成員身份參加公開活動。但比起這一點，她有「手尾」關車門的做法更引人注目。英國其他王室成員都不會這樣做。

英國《星期日太陽報》周日（27日）報道，梅根此舉有安全隱憂。王室職員擔心，萬一活動現場發現什麼事，她將無法即時返回車上。英國王室使用的汽車，都會在關門後自動上鎖。

該報引述一名消息人士指出，關車門雖看來是瑣事，在突發情況可能導致不同的結果。他說：「大吉利是講句，她如在履行王室公務期間中發生什麼不好的事，保安人員需在數秒內讓她進入車內。如車門關閉及上鎖，這便不可能做到。」

梅根的做法引起網民討論，有人說她「貼地」，但也有人質疑她這樣做沒禮貌，而且搶走保鑣的工作。禮儀專家韓森（William Hanson）解答說：「這並沒有違反禮儀。王室成員或重要人物有專人為他們開關車門，通常只是出於保安原因」。所謂「保安原因」應該是消息人士所指的事。

梅根（Meghan, Duchess of Sussex）「好手尾」自行關車門：她周二（25日）出席皇家藝術學院新展覽「大洋洲」（Oceania）的開幕儀式。她關上車門後向在場人士面露笑容。（路透社）

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▼《太陽報》（The Sun）王室新聞記者2018年9月26日在Twitter上分享影片，並寫道「一位仍會花時間關車門的公爵夫人，梅根做得好！」

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) September 25, 2018

（綜合報道）