【英國脫歐】文翠珊再次與歐盟談判　合照全程「黑面＋怒睥Look」

英國距離正式脫歐只剩大約一個半月，首相文翠珊（Theresa May）周四（7日）再到比利時布魯塞爾，與歐盟官員談判，希望爭取修改北愛爾蘭邊界的「補底方案」（Backstop）。而她與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）合照時，全程擺出一副「嬲嬲豬」表情，並「怒睥」容克，與數月前在同一地方有說有笑的場面相比，完全是天壤之別。

文翠珊在會面上向容克尋求歐盟同意修改脫歐協議，但對方即時「落閘」拒絕，稱歐盟不會重啟脫歐協議談判。雙方經過「激烈但富建設性」會面後發表聯合聲明，表示兩人同意在2月底前再見面。

容克並認為，歐盟對於修改和英國後脫歐時代關係的政治宣言保持開放態度。不過相信有關建議仍難以贏得英國疑歐派國會議員的支持。

英國脫歐：英國首相文翠珊2月7日訪問布魯塞爾 ，與歐盟主要官員就北愛爾蘭邊界的「補底方案」談判。文翠珊在容克伸手準備與她握手時的表情與動作僵硬，看來兩人會面真如聯合聲明所言，是「激烈但富建設性」。（路透社）

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另外，英國《太陽報》（The Sun）同日引述消息人士報道，文翠珊曾經聯絡多名在野工黨國會議員，她計劃支持保障工人權益的議案，換取工黨在表決脫歐修正案的贊成票。而工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周三（6日）向文翠珊發公開信，指對方只要支持與歐盟建立永久和全面的關稅同盟、與歐盟建立單一市場緊密結合等五大要求，工黨將支持有關修正案。

（綜合報道）