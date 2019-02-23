【中美貿易談判】特朗普不喜「諒解備忘錄」　稱協議達成才是正事

美中高層貿易談判代表經過兩日談判後，周五（22日）到白宮與總統特朗普（Donald Trump）會面。期間他和美國首席談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）就「諒解備忘錄」（Memorandums of Understanding，MOU）一詞發生爭拗，同場的中國副總理劉鶴則坐在一邊「做觀眾」。

路透社周四（21日）報道，美中貿易代表擬定一份諒解備忘錄，涵蓋非關稅壁壘、服務、技術轉移及知識產權等問題。特朗普周五會見兩國貿易代表時，提到「我不喜歡諒解備忘錄，它們根本不代表一切……我認為您不如直接達成協議。」

萊特希澤隨即澄清，指諒解備忘錄是一份合約，在貿易協議經常用到，是雙方遵守的協議。不過特朗普似乎不太滿意這個說法，認為諒解備忘錄只是為最終協議鋪路，「對我來說達成協議才真是一回事。」

萊特希澤明顯無意與特朗普爭辯下去，於是說「由現在開始大家不再用諒解備忘錄一詞，改用貿易協定」，坐在萊特希澤旁邊的劉鶴說了句「OK」，特朗普即表示滿意。

順帶一提，諒解備忘錄是一個經貿辭彙，根據香港貿易發展局對該詞的定義，「諒解備忘錄（或合作意向書）是機構之間的一種雙邊或多邊協議，用以建立正式夥伴合作關係。」

TRUMP: I don’t like MOUs because they don’t mean anything.



LIGHTHIZER: An MOU is a contract.



TRUMP: I disagree. I think that a memorandum of understanding is not a contract to the extent that we want.



CHINA’S VICE PREMIER: [Chuckles] Okay. pic.twitter.com/mDMCCqSSbp — JM Rieger (@RiegerReport) 2019年2月22日

（路透社／香港貿易發展局）