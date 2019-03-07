巴西總統博爾索納羅上載兩男「黃金浴」不雅影片惹民憤

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）言行一貫出位，曾發表歧視黑人、女性等言論，惹來不少爭議。他周二（5日）在Twitter分享一段不雅影片，片中兩男子在嘉年華扭腰擺臀，隨後一人在另一人頭上便溺。這位總統還問道：「甚麼是黃金浴」？博爾索納羅此舉引發民眾怒火，遭到國內口誅筆伐。

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 2019年3月6日

博爾索納羅表示：「向大家展示這段影片，我也不舒服。但是我必須揭露真相讓大家知道，並做出優先選擇。這就是巴西嘉年華街頭派對的模樣。」

有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅發布的這段影片，很快就吸引到243萬的觀看次數，讓原本就已分歧的巴西民眾更加四分五裂。

有批評者指摘博爾索納羅用單一事件攻擊巴西年度嘉年華會。另有右翼在內的民眾，指堂堂一國總統不該上載如此低俗的影片，更不應將影片散播給廣大讀者。

電視台記者潘農齊奧（Fabio Pannunzio）表示：「我6歲孫女在Twitter看到這段影片，其他千千萬萬追隨你帳號的民眾孩子也看到了。我想知道，一個共和國的總統要怎麼跟他們解釋，他們看到了什麼。」目前Twitter已看不到這段不雅影片。

（中央社／美國有線新聞網絡）