【烏克蘭大選】三頭馬車之爭　「假總統」可變真總統？

烏克蘭周日（31日）舉行總統選舉，一共有破紀錄的39人出戰，當中焦點落在3大熱門：尋求連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）；與他支持度相近的前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）；還有備受觸目的「第三勢力」，即是曾在電視劇飾演總統的演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky），現今顯示他在民調領先，有機會漁人得利，由「假總統」變真總統。

在周日（31日）的選舉中，若然有候選人取得法定50%票數可以當選，但更大可能是沒有人取得過半數，那麼最多票數的兩位候選人將在4月21日的次輪投票，決一勝負。這次選舉中的熱門人選為：

烏克蘭演員澤連斯基在劇集《人民公僕》飾演總統，令他人氣高企，未知他能否利用這股優勢乘勝追擊，在現實世界奪得同一職務？（路透社）

「假總統」撈過界

澤連斯基現年41歲，本身是位演員，並在當地劇集《人民公僕》（Servant of the People）擔任主角，在片中飾演寂寂無名的教師，但因為一次狠批政治腐敗的片段而紅遍網絡，最終成為總統。劇集在當地大受歡迎，令澤連斯基成為家傳戶曉的名字，因此他挾着這股氣勢出選，在選前民調更領先波羅申科和季莫申科超過10%。

不過即使澤連斯基在片中大權在握，在現實世界卻是「政治素人」，因此他假如成功上台，如何施政肯定是焦點所在。另一方面，正因他沒有從政經驗，不受於傳統政治規舉所限，所以他揚言一旦當選，內閣人選會交由選民推薦，令他成為如假包換的「人民公僕」。

俄烏關係：烏克蘭現任總統波羅申科立場親歐洲，與前總統亞努科維奇相反。（路透社）

朱古力總統

現任總統波羅申科在2014年上台，他亦是歐洲大型糖果品牌Roshen的創辦人，因而為他帶來「朱古力大王」的稱號。不過他執政路途卻不像糖果般甜，反而是充滿起伏。他的支持度曾經在2018年跌至個位數字，令他本無勝算可言。

當地與俄羅斯的緊張形勢就為他帶來爭取支持的機會，包括俄羅斯扣押三艘烏克蘭海軍船隻及24名船員後，波羅申科隨即宣布在全國多個地區實施戒嚴令，應對俄羅斯可能入侵的威脅。他亦支持當地東正教會脫離俄羅斯獨立，大打愛國主義。因此他以「軍隊、語言、信仰」作為競選口號，爭取民眾作為烏克蘭人的身份認同。

季莫申科1990年代掌控烏克蘭的天然氣供應，並因而發家致富，被譽為「烏克蘭的天然氣公主」。她在1996年首次當選議員，從此開啟政治生涯，是「商而優則仕」的典型代表。（視覺中國）

女總理望再上一層樓

外界普遍相信沒有一位候選人可以在周日的投票中取得法定50%票數當選，最多票數的兩位候選人將於4月21日的次輪投票再次分勝負。選前民調顯示，澤連斯基的支持度明顯領先，另一個席位很大機會是波羅申科與季莫申科之爭。

季莫申科在1990年代曾經擔任能源公司負責人，並在2007年烏克蘭爆發橙色革命後兩度出任總理，不過她捲入一宗與俄羅斯簽訂天然氣合約的官非，令她一度入獄，但不少人認為判刑是出於政治動機。

第三次出選總統的季莫申科現時是最大在野黨祖國黨（Fatherland Party）領袖，政綱主張推動新憲法、向地方政府下放權力、打擊貪污等。她亦在國會指控波羅申科縱容下屬走私俄羅斯軍火再轉售圖利，因而認為對方叛國，要求彈劾他下台。不過要成功彈劾並非一時三刻可以做到，需要經過國會成立調查委員會，得到報告後才決定進一步行動。因此季莫申科的做法或是希望在選前打擊對手。

（綜合報道）