【烏克蘭大選】三頭馬車之爭　「假總統」可變真總統？

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烏克蘭周日（31日）舉行總統選舉，一共有破紀錄的39人出戰，當中焦點落在3大熱門：尋求連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）；與他支持度相近的前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）；還有備受觸目的「第三勢力」，即是曾在電視劇飾演總統的演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky），現今顯示他在民調領先，有機會漁人得利，由「假總統」變真總統。

在周日（31日）的選舉中，若然有候選人取得法定50%票數可以當選，但更大可能是沒有人取得過半數，那麼最多票數的兩位候選人將在4月21日的次輪投票，決一勝負。這次選舉中的熱門人選為：

烏克蘭演員澤連斯基在劇集《人民公僕》飾演總統，令他人氣高企，未知他能否利用這股優勢乘勝追擊，在現實世界奪得同一職務？（路透社）

「假總統」撈過界

澤連斯基現年41歲，本身是位演員，並在當地劇集《人民公僕》（Servant of the People）擔任主角，在片中飾演寂寂無名的教師，但因為一次狠批政治腐敗的片段而紅遍網絡，最終成為總統。劇集在當地大受歡迎，令澤連斯基成為家傳戶曉的名字，因此他挾着這股氣勢出選，在選前民調更領先波羅申科和季莫申科超過10%。

不過即使澤連斯基在片中大權在握，在現實世界卻是「政治素人」，因此他假如成功上台，如何施政肯定是焦點所在。另一方面，正因他沒有從政經驗，不受於傳統政治規舉所限，所以他揚言一旦當選，內閣人選會交由選民推薦，令他成為如假包換的「人民公僕」。

俄烏關係：烏克蘭現任總統波羅申科立場親歐洲，與前總統亞努科維奇相反。（路透社）

朱古力總統

現任總統波羅申科在2014年上台，他亦是歐洲大型糖果品牌Roshen的創辦人，因而為他帶來「朱古力大王」的稱號。不過他執政路途卻不像糖果般甜，反而是充滿起伏。他的支持度曾經在2018年跌至個位數字，令他本無勝算可言。

當地與俄羅斯的緊張形勢就為他帶來爭取支持的機會，包括俄羅斯扣押三艘烏克蘭海軍船隻及24名船員後，波羅申科隨即宣布在全國多個地區實施戒嚴令應對俄羅斯可能入侵的威脅他亦支持當地東正教會脫離俄羅斯獨立，大打愛國主義。因此他以「軍隊、語言、信仰」作為競選口號，爭取民眾作為烏克蘭人的身份認同。

季莫申科1990年代掌控烏克蘭的天然氣供應，並因而發家致富，被譽為「烏克蘭的天然氣公主」。她在1996年首次當選議員，從此開啟政治生涯，是「商而優則仕」的典型代表。（視覺中國）

女總理望再上一層樓

外界普遍相信沒有一位候選人可以在周日的投票中取得法定50%票數當選，最多票數的兩位候選人將於4月21日的次輪投票再次分勝負。選前民調顯示，澤連斯基的支持度明顯領先，另一個席位很大機會是波羅申科與季莫申科之爭。

季莫申科在1990年代曾經擔任能源公司負責人，並在2007年烏克蘭爆發橙色革命後兩度出任總理，不過她捲入一宗與俄羅斯簽訂天然氣合約的官非，令她一度入獄，但不少人認為判刑是出於政治動機。

第三次出選總統的季莫申科現時是最大在野黨祖國黨（Fatherland Party）領袖，政綱主張推動新憲法、向地方政府下放權力、打擊貪污等。她亦在國會指控波羅申科縱容下屬走私俄羅斯軍火再轉售圖利，因而認為對方叛國，要求彈劾他下台。不過要成功彈劾並非一時三刻可以做到，需要經過國會成立調查委員會，得到報告後才決定進一步行動。因此季莫申科的做法或是希望在選前打擊對手。

（綜合報道）

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