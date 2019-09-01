【英國王室】遊客問「你見過女王嗎？」　英女王：沒有

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）是全球知名人物，但也未必人人認得，英女王的前保鑣格里芬（Richard Griffin）近日就向媒體爆料，曾有一班美國遊客在英女王面前，也「有眼不識女王」，還搞笑問「你見過英女王嗎？」結果英女王也鬼馬回應，盡顯可愛一面。

格里芬曾經擔任英女王的保鑣超過30年，他向英國傳媒指，有一次英女王到蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）渡假。女王穿着樸素衣服、戴起頭巾到外面散步，只有保鑣陪同，然後遇上一班來自美國的遊客。

格里芬指，這班遊客完全不認得女王，開始與女王閒聊，包括問「你是否住在附近？」女王回應指，她在附近確實有一間屋。女王所指的「屋」便是自己擁有的巴爾莫勒爾堡。

由於地點在城堡附近，遊客更問「那你見過英女王嗎？」女王也鬼馬回應「沒有」，然後轉向格里芬，說「但這位警察先生有。」格里芬指，直到談話結束後，這班遊客也沒有發現女王的身份。

王室傳記作家哈德曼（Robert Hardman）曾指，英女王經常會故意穿得艷麗，讓公眾認出她，更曾稱「我不能穿米色的衣服，大家會不知道我是誰」。但在蘇格蘭，英女王則會偏向穿上樸素衣服，她每年都會在夏天的時候到蘇格蘭過暑假。