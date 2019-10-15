國家領袖如何connect　普京從不看特朗普Twitter

對於社交媒體的使用，哪國政要都不如特朗普那樣熱衷。普京根本沒有Twitter帳戶，習近平也大體如此，不過他曾親自發出過一條微博。

據俄羅斯衛星網10月14日報道，近日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透露稱，他從不使用Twitter，也不看美國總統特朗普（Donald Trump）或其他政客的推文。

素來有推特治國的美國總統特朗普，凡是重要的消息都通過推特先行發佈。（Getty）

普京指出，會有工作人員定期匯報特朗普推特的大體內容。與經常使用社交媒體的俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）相比，普京沒有任何個人社交媒體帳戶。普京主持會議、發表聲明或宣布政策等消息都是使用俄克里姆林宮的官方帳戶對外界發佈的。

中國國家主席習近平對社交媒體的使用與普京大體相同。不過，習近平曾於2015年12月25日在解放軍報微博微信平台，親手打鍵盤發出過一條微博。在微博中，習近平寫到，「值此新年即將到來之際，我代表黨中央、中央軍委，向全體解放軍指戰員、武警部隊官兵和民兵預備役人員祝賀新年。希望大家踐行強軍目標，有效履行使命，為實現中國夢強軍夢做出新的更大貢獻！」