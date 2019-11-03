【多圖】英媒指喬治王子有領袖特質　夏洛特公主喜歡成為眾人焦點

撰文：洪怡霖
最後更新日期：
英國媒體10月31日引述來自王室的消息人士指出，喬治王子（Prince George）與夏洛特公主（Princess Charlotte）有時候會鬥嘴，原因可能是兩人的個性不同。他們說，喬治雖然年齡尚小，已展現出優秀領袖的特質。夏洛特則較為有自信，喜歡在人群中成為焦點。
英國王室：威廉王子（Prince William）與夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）育有3名子女，分別是喬治王子（前排左一）、夏洛特公主（前排右一）與路易王子（Prince Louis，威廉王子手抱着）。圖為6月8日，他們一家人在倫敦參加英女王壽辰巡遊。（Getty Images）
↓↓↓更多喬治與夏洛特的圖片，請點擊放大觀看：
+4
+3
+2
喬治小王子（Prince George）是英國威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）的第一個孩子，屬於王位第3順位繼承人。5歲的小王子9月正式成為倫敦私立學校托馬斯巴特西（Thomas's Battersea）一年級新生，學習更多元化的課程。（VCG）
▼想看更多英國王室成員的童年照片，請點擊放大觀看：
+8
+7
+6