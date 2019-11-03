【多圖】英媒指喬治王子有領袖特質　夏洛特公主喜歡成為眾人焦點

英國媒體10月31日引述來自王室的消息人士指出，喬治王子（Prince George）與夏洛特公主（Princess Charlotte）有時候會鬥嘴，原因可能是兩人的個性不同。他們說，喬治雖然年齡尚小，已展現出優秀領袖的特質。夏洛特則較為有自信，喜歡在人群中成為焦點。