印度空氣污染嚴重　部長建議吃紅蘿蔔與聽音樂

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印度空氣污染問題日益嚴重。該國兩名部長11月3日向國民提出建議，包括吃紅蘿蔔與聽音樂。

衞生和家庭福利部長瓦爾登（Harsh Vardhan）在Twitter指，「吃紅蘿蔔有助身體獲得維他命A、鉀與抗氧化劑，這些可以預防印度常見的夜盲症。紅蘿蔔也有助抵抗其他與污染相關的健康損害。」

環境、森林與氣候變化部長賈瓦德卡爾（Prakash Javadekar）分別以印度文和英文推文，建議民眾「用音樂開始你的一天」，還分享由著名維納琴藝術家薩斯特里（Emani Sankara Sastry）演奏的音樂《Swagatam》。

網民對於這些「不科學」又「離地」的建議表達不滿與調侃。Twitter用戶拉賈特（Rajat）在瓦爾登的Twitter下面留言稱：「謝謝先生，現在沒有污染。」留言還配有一張相片，顯示一名女子用紅蘿蔔塞住耳朵和鼻。

Rajat Dangi用相片回復賈瓦德卡爾的推文。（Twitter截圖）

用戶Rajat Dangi則以一張城市景觀相片回應賈瓦德卡爾的推文，寫道：「用空氣污染開始你的一天。下面的相片來自古魯格拉姆。更多有關此類（內容），請點擊#DelhiAirEmergency。」

圖為Rajat Dangi對賈瓦德卡爾推文的留言。（Twitter截圖）

更多網友希望政府可以盡快採取有效措施，用戶拉馬錢德拉（Avinash Ramachandra）在賈瓦德卡爾的推文下評論，他先說部長的建議很有見地，然後指與空氣污染「戰鬥」是其部門的責任，希望該部盡快處理這個是日要務。

印度首都新德里（New Delhi）空氣污染情況嚴重，在3日已達至2019年最惡劣水平，影響當地航空交通。

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