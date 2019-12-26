挪威國王前女婿自殺身亡　曾指控《紙牌屋》影帝非禮

挪威瑪爾塔路易絲公主（Princess Martha Louise）的前夫貝恩（Ari Behn）自殺身亡，終年47歲。挪威王室12月25日發表聲明，指對貝恩的離世感到傷心。

貝恩於丹麥出生，為小說和戲劇作家。（aribehn.com）

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貝恩的發言人向挪威通訊社（NTB）公布貝恩自殺身亡的消息。貝恩是小說和戲劇作家，1999年出版短篇小說《如地獄般悲傷》（Sad as Hell，暫譯），銷量突破10萬，並翻譯成瑞典語、丹麥語、法語等多國語言。

貝恩的母親是瑪爾塔路易絲公主的物理治療導師。貝恩透過母親認識瑪爾塔路易絲，二人於2002年結婚。當時有紀錄片拍攝到貝恩與服食毒品的妓女一同出席派對，引起爭議。二人婚後育有三名女兒，之後於2016年分居，並於2017年正式離婚。

瑪爾塔路易絲為挪威國王哈拉爾（King Harald）的長女，現時是王室第四順位繼承人，排在王儲哈康（Prince Haakon）和哈康兩名子女之後。

2017年12月，貝恩指控《紙牌屋》（House of Cards）男星、奧斯卡影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）於2007年諾貝爾和平獎音樂會結束後非禮他。他指，二人交談五分鐘後，奇雲史柏西提議去吸煙，之後將手伸到桌下，抓住貝恩的私處。

國王哈拉爾和王后索尼婭（Queen Sonja）表示，很高興認識貝恩，對王孫失去親愛的父親感到悲傷，並形容貝恩是王室家族很重要的一部份，與貝恩擁有很多溫暖和美好的回憶。