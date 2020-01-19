【哈里梅根出走】放棄銜頭之餘　成為「非在職王室成員」意味什麼

英國白金漢宮1月18日發表聲明指，哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）今後不再使用殿下（HRH）銜頭，也不再是在職王室成員（"working members" of the royal family）。王室成員中，「在職」與「非在職」的分別是什麼？在職王室成員肩負什麼職責？

英國王室1月18日宣布，哈里夫婦已不再是在職王室成員。圖為兩人1月7日在倫敦的合照。（Reuters）

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在職王室成員和非在職王室成員都是王室成員。威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge），以及哈里與梅根在此之前同屬在職王室成員，可享用支持王室職務的公帑，但需要全職履行王室責任。

英國安德魯王子（Prince Andrew）的兩名女兒，阿特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮亞公主（Princess Eugenie）則是非在職王室成員，在王室之外有工作。

以阿特麗斯公主和尤金妮亞公主為例。尤金妮亞公主在倫敦一間美術館工作，而阿特麗斯公主在一間美國公司工作。兩人都曾擔任許多慈善機構的形象大使，不過她們是以個人身份所做，並非為君主制服務。

英女王18日在一份聲明中表示，「哈里、梅根和阿奇永遠是我家庭中深受喜愛的成員……我支持他們追求更加獨立生活的願望。」白金漢宮則指出，哈里夫婦將不再使用包括軍方官職在內的王室頭銜，無需再代表女王出席活動，也不再獲得用於支持王室職務的公帑。