凱特王妃首個播客訪問大談「媽媽經」　直言對子女有內疚感

英國威廉王子（Prince William）妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）2月15日出席首個播客（Podcast）節目的訪問。她直言懷有「身為人母的內疚感」，並透露自己兒時和祖母相處的經驗。

劍橋公爵夫人凱特2月15日接受播客節目《快樂媽媽，快樂寶寶》訪問，她談到自己兒時與祖母相處的點滴，以及現時身為人母照顧子女的心情。（AP）

劍橋公爵夫人凱特在播客節目《快樂媽媽，快樂寶寶》（Happy Mum, Happy Baby）接受作家兼播客主持弗萊徹（Giovanna Fletcher）訪問。凱特被問到有否受到身為人母的內疚感困擾，她說：「是的，絕對有。事實上，任何一位母親說自己沒有是在騙人。是的，無時無刻（都有內疚感），是的。」

凱特又說：「會在某程度上經常質疑自己的決定、自己的判斷，諸如此類的事情。我認為這從你有了孩子的那一刻開始出現。」

凱特育有6歲喬治王子（Prince George）、4歲夏洛特公主（Princess Charlotte）和1歲大的路易王子（Prince Louis）。她說：「我完全低估了生孩子為我們人生所帶來的衝擊和變化。」

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凱特亦在播廣中提到幼年時期的重要性，並分享她和祖母之間的相處經驗。她表示，她嘗試和3個孩子複製自己小時候和祖母的相處時光。

她說：「我有個超棒的祖母，她對我們付出大量時間，和我們玩耍、做美術作品和手工藝、一起進入溫室動手做園藝、一起下廚，我試着把她當時給我們的大量經驗與我現在給予孩子們的經驗結合。」