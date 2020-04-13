被指與特朗普「唱反調」　美國總統長女伊萬卡戴口罩自拍

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續在美國蔓延，美國疾病控制和預防中心（CDC）終在4月3日建議民眾戴口罩。但美國總統特朗普（Donald Trump）表示不會照辦。他的長女伊萬卡（Ivanka Trump）12日在Twitter上發文呼籲民眾戴上口罩再出門，還曬出了一張與女兒阿拉貝拉戴口罩的照片。

伊萬卡在12日的推文中寫道：「進入新的一周，讓我們遵循CDC的指引，在公共場合佩戴口罩或面部遮蓋物，保護彼此的安全。」

伊萬卡在推特中提到，「記住，戴面部遮蓋物或口罩是有用的，（但）沒有什麼可以替代社交距離。讓我們保護、關心其他每一個人！」（Twitter@Ivanka Trump）

伊萬卡還曬出了一張自己與女兒阿拉貝拉戴着自制口罩的照片，並寫道：「你可以在網上找到如何自制口罩的說明。（我做了阿拉貝拉的，她做了我的。是的，她把美國縫了上去！！）」

與之相比，特朗普一直堅持不戴口罩。4月3日，特朗普在新冠疫情新聞發布會上宣布白宮新的指引，內容是CDC建議民眾使用「非醫用、基於布料的」（「non-medical cloth based」）口罩遮蓋面部防疫。

德國之聲稱，與此前的方針不同，特朗普現在也呼籲本國公民戴口罩，在白宮舉行的每日新聞會上強調，公民們應在自願基礎上這麼做，用圍巾捂住嘴巴和鼻子也會有用。但同時強調，自己決定不戴口罩。

4月12日，伊萬卡在Twitter中曬出與女兒戴口罩照片。（Twitter@Ivanka Trump）

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