【新冠肺炎】王室如何投身抗疫工作？　送暖兼充當「精神」領袖

也許有人覺得王室制度是陰魂不散的歷史遺物，不合時宜。不過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球的時候，有王室成員找到屬於自己的崗位，發揮影響力團結人心，同時默默作出貢獻，再次證明王室扮演的重要角色。

以香港人熟悉的英國王室為例，除了女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）曾發表講話勉勵國民之外，其他王室成員也「落力」參與抗疫工作。

曾確診感染新冠病毒的王儲查理斯王子（Prince Charles）4月3日成為首位以視像形式主持醫院開幕儀式的王室成員。他談到患病的經歷，指自己只有輕鬆的症狀，是「幸運的人」。夫人卡米拉（Camilla）也積極參與義務工作，早前便打電話給一名85歲的長者，與對方閒談解悶。

威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Kate）則更加活躍。3月19日，二人探訪位於克羅伊登（Croydon）醫療緊急服務電話中心。他們承諾透過王室基金盡所能支援前線醫護。威廉和凱特亦以視像形式探訪為醫護子女繼續提供教學的學校，也透過訪問大談封鎖措施期間引起的精神健康問題。

▼想了解瑞典和英國的王室成員如何參與抗疫工作，請點擊以下圖輯：

+ 5 + 4 + 3

對於王室在疫情扮演的角色，有精神健康專家認為對提高士氣大有幫助。精神健康診所Smart TMS行政總裁巴恩斯（Gerard Barnes）接受《快報》（Express）訪問時提到，王室成員談論精神健康有助增加市民對相關問題的認識，威廉王子和哈里王子（Prince Harry）也能夠幫助去除精神健康問題的污名。

面對世紀疫症，有人患病，有人失去至親，有人終日不能出戶。種種情況都對精神健康帶來壓力。巴恩斯認為，王室對於精神健康議題扮演重要角色，因為精神健康英國和其他社會都未獲廣泛認可，被政客忽略，服務未獲足夠撥款。當王室成員參與相關工作，將帶來正面影響，鼓勵人說出自己的煩惱，也是邁向康復的第一步。