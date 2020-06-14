梅根傳嫁入英國王室4天「出事」　王儲壽辰當天表現「嚇人一跳」

英國哈里王子（Prince Harry）為了妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex），不惜卸下王室重要成員身份，與梅根回到她家鄉美國重建新生活。然而哈里被揭露對於英國媒體發明的單字「Megxit」，結合她的名字和脫離這兩個字，似乎指她是煽動哈里脫離英國王室的罪魁禍首，讓他非常憤怒，因為哈里自己才是做決定的人，早在梅根還沒跟他結婚，就跟她講過這個想法。

然而梅根和英國王室間的不夠愉快，也是不爭的事實。曾經出過已故戴妃專書的王室作家柯琳坎貝爾夫人，近期將要再出一本揭露哈里和梅根生活真相的新書，透露梅根才嫁進去4天，就做了件令大家傻眼的事，隔天立刻成為王室相關人員的飯後話題，聽聞者都覺得她恐怕在王室很難有快樂的日子過。

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事發當天，正好是梅根的公公、哈里的父親—查理斯王子70大壽，梅根卻在大庭廣眾下有了讓人驚訝的表現，究竟她做了什麼？柯琳坎貝爾夫人表示書裏會寫得明明白白，不過隔天聽到此事的人都覺得梅根只怕無法成為王室期待的好媳婦，也果真弄到必須和丈夫一起離開英國。相較於多數人以為英國王室對梅根沒有太多善意，柯琳坎貝爾夫人強調她其實被不少人寄予厚望，大家都希望她是個成功的王室媳婦，可惜結果沒有期待的那麼美好。

在英國飽受新冠肺炎疫情衝擊的現在，王室成員們與民同在，各自的人氣都往上成長，唯獨遠在美國的哈里和梅根，感覺和民眾更疏離。原本梅根就因為哈里王子的決定，成為眾矢之的，現在更無助於大家消除對她的惡感，因此另一位幫查理斯王子寫過專書的作家菲爾丹皮爾，稱哈里與梅根是「英國王室中的大輸家」，只有他們錯過疫情良機拉抬人氣。

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