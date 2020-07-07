哈里梅根回應反種族歧視運動促英聯邦認錯　言論或惹怒英女王？

英國哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）7月1日從美國洛杉磯的住所參與女王英聯邦基金會（Queen's Commonwealth Trust）舉行的視像會議，回應「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，指英聯邦應該承認過去所犯的錯誤。

圖為2020年7月6日，女王英聯邦基金會發布哈里王子和梅根參與視像會議的影片截圖。（美聯社）

基金會網站7月6日發布會議內容節錄。身為會長的哈里表示，制度種族主義在社會「沒有存在的空間」，但是仍然太過普遍。他指，「當大家檢視整個英聯邦，除非我們承認過去，否則我們無法向前走。」

哈里說：「許多人已經就承認過去與改正錯誤上做值得稱許的事，但我認為，我們都得承認還有很多未盡事項。這一切並不容易，某些情況並不是那麼愉快，但還是需要這麼做，因為大家都會受益。」梅根也指，平等是基本人權。

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保守黨議員羅辛德爾（Andrew Rosindell）認為，哈里和梅根違反王室保持政治中立的守則。他向《每日郵報》表示，哈里和梅根已經離開王室，應該專注自己的生活而未涉足政治，認為二人言論不恰當，「我也不確定他的祖母會否很高興。」

英聯邦為非政治組織，擁有54個成員國，其中大部份與大英帝國有關。英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）是英聯邦元首，向來為英聯邦感到自豪，也一直對政治議題保持中立。