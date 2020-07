姪女新書踢爆特朗普請槍考試　家庭功能失調　性格深受父親影響

美國總統特朗普(Donald Trump)姪女瑪麗(Mary Trump)新書7月14日正式出版,披露家族內幕。部份傳媒率先取得新書內容,瑪麗形容特朗普是自戀狂,指出特朗普的性格是受到有「高功能社會病態」(high-functioning sociopath)的父親影響。瑪麗還指出特朗普曾「請槍」代考大學入學試,自爆自己正是為《紐約時報》提供特朗普稅務文件的線人。

特朗普缺乏愛 父親影響深遠

瑪麗的父親小弗雷德(Fred Trump Jr)是特朗普的哥哥。她透過新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》(暫譯:太過分且沒完沒了:我的家族如何造就全世界最危險人物),形容特朗普是自戀狂,甚至符合反社會人格障礙的條件。

瑪麗描述特朗普似是停留於3歲時的自己,「無法成長、學習或發展,無法調節情緒,無法緩和反應,也無法吸收和綜合資訊」。瑪麗指他「知道自己從來不被愛」,「特朗普不只是軟弱,他的自我是脆弱的東西,必須時刻得到支撐,因為他心深處知道自己不是他所聲稱的那樣。」

擁有臨床心理學博士學位的瑪麗指出,特朗普深受父親老弗雷德(Fred Trump Sr)虐待哥哥小弗雷德的事情影響。老弗雷德對長子,即瑪麗的父親,寄予厚望,希望他繼承家族事業,但小弗雷德無心打理家族生意,父親唯有轉向特朗普。不過老弗雷德認為特朗普無能,只好繼續投資扶助,「他的怪物得到釋放。」

特朗普家族被瑪麗描繪成「功能失調」,並歸咎於老弗雷德。她指,老弗雷德干涉特朗普發展和體驗人類不同情感,「摧毀」了特朗普。她寫道:「老弗雷德限制特朗普接觸自己的感受,並將大部份感受視為不可接受,他扭曲兒子對世界的認知,損害兒子生存於世界的能力。」她指,對老弗雷德而言,柔軟是難以想像,每次小弗雷德道歉時,父親總是變得憤怒,「老弗雷德想長子成為『殺手』。」特朗普所學到的,就是不要變得像哥哥。父親也影響到特朗普容易被獨裁者和強人所吸引。

被母親離棄最少一年,父親不但無法滿足特朗普的需要,也未能讓他感到安全或被愛、重要或得到仿效,特朗普承受的匱乏將為他一生留下傷痕,並得出不同的性格,包括自戀、恃強淩弱和自大。 瑪麗特朗普

圖為瑪麗出版新書的封面和瑪麗的相片。(美聯社)

特朗普請槍考試 姪女篤灰揭避稅

瑪麗聲稱,特朗普曾出錢「請槍」要求朋友代考SAT大學入學試,因為他「擔心自己落後班上前列的成績平均積點(GPA)將破壞入讀大學的機會。」她寫道,特朗普聘用出名是考試能手的聰明人為他代考,從不缺錢的特朗普以好的報酬作為回報。特朗普曾就讀紐約市的福德姆大學(Fordham University),其後轉校到賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)的沃頓商學院(Wharton School)。

2018年10月,《紐約時報》發表長達1.4萬字的偵查報道,披露特朗普可疑的避稅方案,透過欺詐增加從父母得到的財富,而瑪麗正是《紐約時報》的線人。她透露,記者於2017年到訪住所跟她接觸,起初拒絕合作,但經過一個月後,看到特朗普「粉碎規範,危害同盟和踐踏弱勢群體」,決定聯絡《紐約時報》記者。她將19箱法律文件從律師樓偷偷運走,交給記者,形容是「多月來最快樂的時刻」,「對我而言,在協助敘利亞難民的組織做義工並不足夠」,「我要拉倒特朗普。」

新書還提到其他驚人內幕,例如特朗普曾經誇讚瑪麗的胸部,特朗普被麥當娜(Madonna)和德國奧運選手維特(Katarina Witt)拒絕約會邀請後侮辱對方,以及指控瑪麗曾吸毒。瑪麗也提到曾出席伊萬卡(Ivanka Trump)和庫什納(Jared Kushner)的婚禮,新郎父親認為伊萬卡配不上庫什納。