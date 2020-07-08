姪女新書踢爆特朗普請槍考試　家庭功能失調　性格深受父親影響

美國總統特朗普（Donald Trump）姪女瑪麗（Mary Trump）新書7月14日正式出版，披露家族內幕。部份傳媒率先取得新書內容，瑪麗形容特朗普是自戀狂，指出特朗普的性格是受到有「高功能社會病態」（high-functioning sociopath）的父親影響。瑪麗還指出特朗普曾「請槍」代考大學入學試，自爆自己正是為《紐約時報》提供特朗普稅務文件的線人。

特朗普缺乏愛 父親影響深遠

瑪麗的父親小弗雷德（Fred Trump Jr）是特朗普的哥哥。她透過新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（暫譯：太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物），形容特朗普是自戀狂，甚至符合反社會人格障礙的條件。

瑪麗描述特朗普似是停留於3歲時的自己，「無法成長、學習或發展，無法調節情緒，無法緩和反應，也無法吸收和綜合資訊」。瑪麗指他「知道自己從來不被愛」，「特朗普不只是軟弱，他的自我是脆弱的東西，必須時刻得到支撐，因為他心深處知道自己不是他所聲稱的那樣。」

擁有臨床心理學博士學位的瑪麗指出，特朗普深受父親老弗雷德（Fred Trump Sr）虐待哥哥小弗雷德的事情影響。老弗雷德對長子，即瑪麗的父親，寄予厚望，希望他繼承家族事業，但小弗雷德無心打理家族生意，父親唯有轉向特朗普。不過老弗雷德認為特朗普無能，只好繼續投資扶助，「他的怪物得到釋放。」

特朗普家族被瑪麗描繪成「功能失調」，並歸咎於老弗雷德。她指，老弗雷德干涉特朗普發展和體驗人類不同情感，「摧毀」了特朗普。她寫道：「老弗雷德限制特朗普接觸自己的感受，並將大部份感受視為不可接受，他扭曲兒子對世界的認知，損害兒子生存於世界的能力。」她指，對老弗雷德而言，柔軟是難以想像，每次小弗雷德道歉時，父親總是變得憤怒，「老弗雷德想長子成為『殺手』。」特朗普所學到的，就是不要變得像哥哥。父親也影響到特朗普容易被獨裁者和強人所吸引。

被母親離棄最少一年，父親不但無法滿足特朗普的需要，也未能讓他感到安全或被愛、重要或得到仿效，特朗普承受的匱乏將為他一生留下傷痕，並得出不同的性格，包括自戀、恃強淩弱和自大。 瑪麗特朗普

圖為瑪麗出版新書的封面和瑪麗的相片。（美聯社）

特朗普請槍考試 姪女篤灰揭避稅

瑪麗聲稱，特朗普曾出錢「請槍」要求朋友代考SAT大學入學試，因為他「擔心自己落後班上前列的成績平均積點（GPA）將破壞入讀大學的機會。」她寫道，特朗普聘用出名是考試能手的聰明人為他代考，從不缺錢的特朗普以好的報酬作為回報。特朗普曾就讀紐約市的福德姆大學（Fordham University），其後轉校到賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）的沃頓商學院（Wharton School）。

2018年10月，《紐約時報》發表長達1.4萬字的偵查報道，披露特朗普可疑的避稅方案，透過欺詐增加從父母得到的財富，而瑪麗正是《紐約時報》的線人。她透露，記者於2017年到訪住所跟她接觸，起初拒絕合作，但經過一個月後，看到特朗普「粉碎規範，危害同盟和踐踏弱勢群體」，決定聯絡《紐約時報》記者。她將19箱法律文件從律師樓偷偷運走，交給記者，形容是「多月來最快樂的時刻」，「對我而言，在協助敘利亞難民的組織做義工並不足夠」，「我要拉倒特朗普。」

新書還提到其他驚人內幕，例如特朗普曾經誇讚瑪麗的胸部，特朗普被麥當娜（Madonna）和德國奧運選手維特（Katarina Witt）拒絕約會邀請後侮辱對方，以及指控瑪麗曾吸毒。瑪麗也提到曾出席伊萬卡（Ivanka Trump）和庫什納（Jared Kushner）的婚禮，新郎父親認為伊萬卡配不上庫什納。