美版瑪麗王后？「白富美」伊萬卡疫情下更見離地

美國疫情與失業情況仍然水深火熱，也令特朗普支持率越跌越低，恐影響十一月大選的連任機會。第一千金、特朗普政府高級顧問伊萬卡，急欲出招「救駕」卻顯得狼狽。

四年前被部分傳統共和黨人視為是希望的伊萬卡，在如今美國水深火熱之際，「白富美」的形象似乎更是負擔。她推動的就業計劃，也被揶揄像叫飢民「去吃蛋糕」的法國瑪麗王后，近日還因一罐豆而惹來口誅筆伐。

上周三，伊萬卡在Twitter上載了一張照片，右手捧着一罐黑豆，笑容燦爛得有點生硬。貼文以英語及西班牙語寫着：「是Goya，就是好的。」（If it’s Goya, it has to be good，西班牙語：Si es Goya, tiene que ser bueno.）

特朗普在橢圓辦公室的辦公桌上放滿Goya產品，被質疑是違反公職人員道德操守。（Instagram）

Goya乃全美國最大的拉丁裔食品公司，事緣於，Goya總裁Robert Unanue早前在白宮玫瑰園公開讚揚特朗普，「我們真榮幸，有特朗普總統這樣的領袖。」此言一出，Twitter馬上出現#BoycottGoya（杯葛Goya）的熱潮。伊萬卡為了抗擊自由派的杯葛，上載了這張「宣傳」相片，特朗普也上載了一則自己豎起姆指，在橢圓辦公室桌上放滿Goya產品的照片。似乎除了想向Robert Unanue還個順水人情之餘，還想趁機拉攏拉丁裔選民。

白袖子與黑豆子

然而，特朗普父女作為美國最高級別的公職人員，竟為產品作宣傳，做法頓時惹起操守爭議。

真的愚蠢至極。伊萬卡因為推銷一罐鷹豆，違反了道德操守。 非牽利政府監察組顧問Scott Amey

亞拉巴馬州前檢察官Joyce White Vance指伊萬卡的推文並不合法，事件若涉利益輸送，恐怕有刑事成分。

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020

姑勿論事件是否上升法律或問責層面，影像本身的確另有一番有趣解讀。白色絲質上衣、金頸鏈、及肩金髮，突顯的正是上流社會白人女性形象。而這一身打扮的伊萬卡，手上卻拿着一罐價值兩美元的黑豆，格格不入。伊萬卡既不像要入廚的家庭主婦，更不像要吃罐頭的平民，推銷罐裝豆，可謂沒有最離地，只有更離地。

罐裝豆風波除了顯得笨拙，伊萬卡領導的另一項目也惹來不少抨擊：名為「嘗試新事物」（Find Something New）的鼓勵再培訓就業計劃。美國在新冠肺炎疫情下，經濟受到嚴重衝擊，縱使不少地方已重啟商業活動，但六月失業率仍高企於11.1%，為二戰以來最高。這位第一千金的其中一項任務，就是協助失業的美國人重新就業，這項「嘗試新事物」計劃，正是由她所領導的「美國勞動力諮詢委員會」策劃。

We’re proud to be a part of the #FindSomethingNew campaign, helping job seekers and career changers build their skills in new and flexible ways. Learn more at https://t.co/nSJYQ6RPsW — Boys & Girls Clubs (@BGCA_Clubs) July 14, 2020

特朗普政府一直以來強調以技能及職業培訓，認為「行行出狀元」，年輕人並非只有讀大學這條出路。伊萬卡這個「嘗試新事物」計劃，同樣強調這一點，同時也鼓勵失業的工人積極裝備自己，在其他行業另覓出路。

在這大流行時期，人們都需要學習全新的技能。 伊萬卡介紹說

伊萬卡與丈夫庫什納少有公然與特朗普唱反調。（路透社）

不過，美國疫情依然十分嚴竣，多處仍然停工停業，伊萬卡卻叫人「嘗試新事物」，聽起來的確很沒同理心。民主黨人批評，華府抗疫不力，導致企業倒閉，大量工人失業，伊萬卡的計劃就好像法國瑪麗王后（Marie Antoinette）叫人民「沒錢吃麵包，何不去吃蛋糕？」放諸現今美國社會的情況就是，勞動階層已陷於三餐不繼的邊緣，還叫人去上培訓課程。

做過模特兒、時裝設計、珠寶設計、酒店管理、出書，甚至白宮顧問的伊萬卡，的確在職場「轉跑道」方面上經驗十足。不過眾所周知，甫畢業便投身家族生意的伊萬卡就是「有父幹」，或許嘗過失敗，卻未嘗失業。

伊萬卡在女性就業、在職家長、勞工及職業範疇都有參與。（路透社）

四年前的「第一千金期望」

回想四年前剛進白宮的伊萬卡，年輕能幹的女強人形象，確實令人期待。不少共和黨人更期望獨立、知性的伊萬卡，可在把父親特朗普從民粹偏鋒上拉回來，成為白宮裏的一股「中和勢力」（moderating influence）。

觀乎過去四年，不論在華盛頓，還是海外的外交場合，我們都經常見到伊萬卡的影子。既有充當如外交官的角色，出席國際會議、帶領美國國家隊出席韓國平昌冬季奧運等。在國內，伊萬卡在就業、女性就業支援、移民政策、推動STEM教育及企業學徒制等方面，都有負責相關項目。然而，在主要議題上，伊萬卡似乎還是較「聽爸爸的話」沒有表露出跟父親意見相佐。

伊萬卡在任期開初也指出，若自由派希望她能影響父親的政治立場，是注定失敗的。（路透社）

事實上，伊萬卡在進入白宫初期已在傳媒訪問中明言，如果外界希望她能夠左右其父親的政治方針，是「不切實切」的期望，如果認為她會令父親變得傾向自由黨，也是「注定失敗的」。直至去年十二月，伊萬卡再接受美國傳媒訪問，也透露就算父親順利連任，她也未必一定繼續擔當角色，一切考慮仍是以自己的子女優先。

如今，美國不論在公共衛生，乃至經濟民生的層面都面臨數十年未見的嚴竣挑戰。疫情一天還沒有回落迹象，經濟活動仍未能回復正常，伊萬卡這種「白、富、美」形象，恐怕會成為她的負擔。然而這位第一千金，在下屆會否「連任」？會意興闌珊淡出政壇？還是未來捲土重來？一切也言之尚早，畢竟家族政治在白宮絕不陌生。