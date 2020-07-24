【英國王室】阿奇遭無人機偷拍　哈里梅根控告狗仔隊

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）7月23日入稟加州洛杉磯的高級法院，控告狗仔隊利用無人機偷拍14個月大的兒子阿奇（Archie）。他們指，偷拍的照片侵犯私隱。

圖為2020年3月6日，英國薩塞克斯公爵夫人梅根探訪位於埃塞克斯的學校，獲學生歡迎。（Reuters）

哈里和梅根透過訴狀表示，狗仔隊「連續侵犯」阿奇的隱私，提告是為保護兒子免於受「編造新聞」打擾。訴狀指，無人機曾最多一日三次飛到住宅上空，直升機曾最早清晨5時30分飛過，驚醒阿奇和鄰居。

哈里和梅根看到有阿奇的相片供給傳媒，聲稱是前往馬利布（Malibu）期間拍攝，但明顯是於住所的院子拍攝。訴狀提到，相片未有正確標示，是因為出售相片的人知道有關行為是非法。

夫婦未知偷拍者的身份。訴訟尋求找出偷拍者的身份，並發出禁令停止騷擾他們一家。訴狀指出，二人並非尋求「特殊待遇」，只是想根據加州法律保障，獲得在家中隱私不被侵犯的權利。

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代表律師發表聲明指出，「薩塞克斯公爵夫婦提出訴訟，用來保護他們兒子在家不受攝影師侵犯的隱私權，同時揭露並阻止那些試圖從這些非法行為獲利的人。」