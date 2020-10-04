【美國大選】回顧梅拉尼婭時裝密碼　穿男裝代表向特朗普抗議？

要說到美國最有品味的第一夫人，很多人想起積琪蓮甘迺迪（Jacqueline Kennedy）。不過自從特朗普（Donald Trump）4年前當選總統，積琪蓮甘迺迪於衣着時尚方面的地位或將由現任第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）打破。 模特兒出身的梅拉尼婭擁有標緻的外貌和高挑的身材，穿起任何風格的衣物也不會出錯，少有出現不堪入目的「時裝車禍」。不過最教人津津樂道的不是梅拉尼婭本身的穿搭，而是穿着打扮背後隱藏的訊息，經常引起外界解讀猜想。

第一夫人的衣着向來是媒體關注的其中一個焦點，尤其是重要場合和外訪期間的打扮。記者布勞爾（Kate Andersen Brower）形容，第一夫人通常利用時裝支持美國著名設計師和引起外界關注新晉設計師，外訪期間也會穿着外國設計師的作品致意。

這種「時裝外交」已經是近代歷史的慣例。布勞爾指，第一夫人的角色含糊，「用時裝說話」是近代歷史其中一個少有的共通點。例如積琪蓮甘迺迪和法國總統戴樂高（Charles de Gaulle）用膳時穿着法國設計師Givenchy的作品；1970年代通脹期間，羅薩琳（Rosalynn Carter）穿着美國總統卡特（Jimmy Carter）當選州長時她所穿的禮服出席就職典禮；米歇爾（Michelle Obama）則穿着印裔美籍設計師的晚裝出席印度國宴，訪問倫敦和東京時分別穿着英國設計師和Kenzo的作品。

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穿什麼不穿什麼也有意思？

梅拉尼婭的時裝「觸覺」卻遠超於此。專門採訪第一夫人的美國有線新聞網絡（CNN）記者本內特（Kate Bennett）出版傳記《解放，梅拉尼婭》（Free, Melania，暫譯）提到，第一夫人的衣着不會有任何巧合，「她所做的每件事都有意義，哪怕是穿衣。」

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2016年梅拉尼婭出席總統大選辯論所穿的那件粉色蝴蝶結襯衫便率先引起關注。當年特朗普身陷「下體論」醜聞，被揭曾宣稱「抓住她們的下體，便可以對她們做任何事」。事隔兩日，梅拉尼婭穿起那件粉色蝴蝶結襯衫，由於蝴蝶結於英語可以稱為「pussy bow」，而「pussy」也是針對女性性器官的通俗說法，外界隨即猜測梅拉尼婭的襯衫是呼應「下體論」事件。

民主黨女議員過去3年於每年的國情咨文均會穿着統一顏色的衣服表達政治訊息，例如2018年便以黑色回應#MeToo運動，並於2019年和2020年以白色紀念女性選舉權。恰巧的是，梅拉尼婭三年均穿着相反的顏色。雖然無人知道她的真正意圖，但2018年所穿的白色褲套裝卻引起熱議。特朗普當時被指與成人片女星發生婚外情，有人認為梅拉尼婭用代表支持女性參政的白色對特朗普抗議。本內特甚至解讀指，特朗普夫婦鬧矛盾時，梅拉尼婭會穿男裝——因為眾所周知，特朗普喜歡看女人穿緊身、超短、超性感、有女人味的衣服。

迄今最多人談論的還是那件「我真的不在乎」大褸。2018年6月，梅拉尼婭到邊境探訪非法移民兒童，乘坐飛機期間身穿價值39美元的軍綠色Zara大褸背後寫有「我真的不在乎，你呢？」（I REALLY DON’T CARE, DO U）的字眼。有人指梅拉尼婭「不在乎」的對象是非法移民兒童，梅拉尼婭卻指對象是批評她的人和左翼媒體。不過本內特卻相信，諷刺的對象是伊萬卡（Ivanka Trump），「諷刺她不懈的努力，想把自己和政府的正面話題聯繫在一起。」

時裝可以隱藏政治訊息是不爭的事實。不過除非梅拉尼婭親口承認，否則我們無法知道她穿這個不穿那個的真正原因。今後能否於報章再看到更多梅拉尼婭的「時裝密碼」，便要看11月大選王者最終花落誰家。