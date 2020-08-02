【英國王室】梅根被指弄哭哈里王子堂妹　遠在美國也能破壞婚禮？

自從哈里王子執意要和妻子梅根卸下英國皇室重要成員身分搬到美國居住，梅根就成了八卦雜誌中永遠的「惡女」，皇室內大大小小的風波和不愉快，全部都是她害的，就連她人沒到場，也都會製造麻煩。

最新「Woman's Day」雜誌以封面報道，梅根毀了哈里堂妹比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）的大喜之日，她與哈利明明沒到場，怎麼有辦法隔著大西洋將公主的婚禮搞得一團亂？該雜誌指公主的婚禮儘管只邀了將近20位最親密的親友觀禮，卻第一時間就把穿上婚紗、戴上頭冠的照片發送給重要的親友，包括和她曾感情頗親密堂哥哈里，哪知道堂嫂梅根一看就消遣她的婚紗、頭冠看來一點都不像個新娘，嫌到不行，讓公主委屈到哭着從婚宴處跑走。

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專門打臉八卦的網站則炮轟，哈利與梅根都待在美國、並未到場，哪能夠讓公主新婚的喜悅一下都消失而冒出一堆委屈的淚水？她明明當天臉上都洋溢着幸福的笑容，哪有半點難過的樣子？況且比阿特麗斯的爸爸安德魯王子，才是捲入驚天性醜聞、讓一家人臉上無光，婚禮可能蒙上陰影的問題人物，梅根根本什麼也沒做，還要被亂指控，真是招誰惹誰？

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